Il Campus della scienza è del Comune 

Il Campus della Scienza adesso è ufficialmente comunale. Appena passato di proprietà dalla Regione all’amministrazione di piazza Cellarium, mentre si attende la fine dei lavori nella parte del compendio di Cuccuru Angius che ospiterà a breve la sede sarda dell'Agenzia spaziale italiana. «Il taglio del nastro entro l’estate», annuncia il sindaco Gigi Concu.

La storia

Nel campus di via della Scienza, nato sulle ceneri dell’ex Polveriera, i primi cantieri erano partiti circa vent’anni fa. «È l’ultimo tassello di un iter partito nel 2004 con l’arrivo dei fondi Por», ricorda il sindaco, «proseguito nel 2008 con l’avvio degli interventi di riqualificazione e la costruzione dei primi immobili dati in concessione all’Istituto nazionale di astrofisica, e andato avanti con il finanziamento regionale di circa 7 milioni di euro per completare le opere. Vent’anni circa che ci hanno consentito di cambiare volto a un pezzo di territorio, trasformandolo da polveriera militare a polo scientifico di rilevanza internazionale».

L’acquisizione

Pochi giorni fa gli ultimi passaggi formali per l’acquisizione - a un prezzo simbolico - del polo scientifico nel patrimonio comunale. «Con la firma dell’atto di compravendita siamo ufficialmente entrati in possesso dell’ex polveriera», spiega soddisfatto il sindaco. «Il passaggio di proprietà dalla Regione al Comune era l’ultimo atto necessario per procedere con la stipula della convenzione con l’Agenzia spaziale italiana, che come già annunciato ha scelto la nostra Selargius per l’apertura della prima e unica base sarda. Ora aspettiamo che l’Asi completi gli ultimi lavori, per poter ufficialmente tagliare il nastro della nuova struttura entro l’estate: un gioiello scientifico-tecnologico che darà lustro al nostro territorio e che certamente avrà anche importanti ricadute occupazionali con l’indotto che porterà». Il riferimento è ai nuovi contratti annunciati lo scorso anno, quando l’Asi ha infatti pubblicato i bandi per assumere personale nella sede selargina.

L’appalto

Gli ultimi lavori da 4 milioni - iniziati nel 2019 - sono al rush finale. Lo step conclusivo che consentirà di completare il polo scientifico oltre la 554. Nei nuovi spazi ci saranno una sala ricercatori, laboratori, uffici, un parco tematico, un’area verde, la mensa con zona cottura, così come previsto nella convenzione siglata tra l’Asi e l’amministrazione comunale di piazza Cellarium. Locali nuovi necessari per ospitare scienziati che porteranno avanti importanti attività di ricerca nel campo dell’esplorazione spaziale, umana e robotica.

