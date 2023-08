Il campus archeologico per i bambini 

Sono andati esauriti in poche ore i venti posti disponibili per “Filarchaios”, il campus archeologico dedicato ai bambini dai 6 agli 8 anni, in programma da domani a venerdì 1° settembre. Un successo atteso dopo l’ottimo risultato dell’anno scorso. E, proprio come nel 2022, anche questa volta saranno coinvolti l’atrcheologa Michela Migaleddu e le associazioni archeologiche del territorio, S'arrocca onlus e la Società archeologica Sarroch.

«Siamo convinti», spiegano dal Comune, «che il modo migliore per appassionare le nuove generazioni alla storia e trasmettere loro l'importanza del patrimonio storico del nostro territorio, sia renderle partecipi in modo diretto e pratico». D’altronde, Filarchaios significa “amore per l'antichità”. Un amore che i bambini potranno sentire e provare, in cinque giorni, dalle 9 alle 13, al centro servizi del nuraghe Sa Domu ‘e S’Orku, dove per altro è di recente terminato il cantiere di restauro della soprintendenza.

