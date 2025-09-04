Il campus al sito nuragico 

Laboratori al centro servizi del nuraghe Sa Domu e s’Orcu, una visita guidata per scoprire il sito di Antas e il Bosco da fiaba nel Monte Arci: anche quest’anno torna il campus archeologico Filarchaios per bambini e ragazzi organizzato dal Comune di Sarroch con l’associazione Arkèo. Tante le adesioni ricevute dagli organizzatori: chiuse le attività destinate ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni, lunedì ha preso il via il campus per quelli dai 9 ai 10 anni. Concluderà l’edizione 2025 del progetto la fase dedicata ai bambini dai 6 agli 8 anni che si terrà dall’8 al 12 settembre. A guidare le attività l’archeologa Michela Migaleddu. «Siamo molto soddisfatti: i ragazzi sono potuti entrare a contatto con la storia e le attività dell’archeologo e hanno avuto l’opportunità di visitare Antas e il Bosco da fiaba nel Monte Arci», dice Rebecca Scano, assessora alla Cultura e alla Pubblica istruzione. ( i. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA