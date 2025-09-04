VaiOnline
Sarroch
05 settembre 2025 alle 00:28

Il campus al sito nuragico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Laboratori al centro servizi del nuraghe Sa Domu e s’Orcu, una visita guidata per scoprire il sito di Antas e il Bosco da fiaba nel Monte Arci: anche quest’anno torna il campus archeologico Filarchaios per bambini e ragazzi organizzato dal Comune di Sarroch con l’associazione Arkèo. Tante le adesioni ricevute dagli organizzatori: chiuse le attività destinate ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni, lunedì ha preso il via il campus per quelli dai 9 ai 10 anni. Concluderà l’edizione 2025 del progetto la fase dedicata ai bambini dai 6 agli 8 anni che si terrà dall’8 al 12 settembre. A guidare le attività l’archeologa Michela Migaleddu. «Siamo molto soddisfatti: i ragazzi sono potuti entrare a contatto con la storia e le attività dell’archeologo e hanno avuto l’opportunità di visitare Antas e il Bosco da fiaba nel Monte Arci», dice Rebecca Scano, assessora alla Cultura e alla Pubblica istruzione. ( i. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Porte chiuse ai turisti israeliani

Frederick Bradley: «A Gaza c’è un genocidio, basta con l’indignazione di facciata» 
Francesco Pintore
Santa Teresa Gallura.

«Soldati in ferie nell’hotel 5 stelle»

Tania Careddu
regione

Compensi e politica: aumento ai sindaci di Quartu e Alghero

L’ok in un emendamento notturno proposto da Sorgia (centrodestra) 
Enrico Fresu
Intervista

«Centrodestra unito e pronto al voto: ci sono tanti leader»

Pittalis (FI): candidato FdI? Non è scontato E sul caso Todde Deriu nega l’evidenza 
Roberto Murgia
istruzione

La nuova Maturità: orale con 4 materie e meno commissari

Via libera in Consiglio dei ministri alla riforma del ministro Valditara 
il caso

Online i video delle telecamere di casa

In vendita in un sito i filmati rubati da duemila impianti di sorveglianza 