Il Campobasso passa con fatica a Sassari 

Dinamo Sassari 58

La Molisana 61

Banco di Sardegna Sassari : Raca ne, Carangelo 11, Toffolo 3, Crudo 5, Kaczmarczyk 16, Hollingshead 10, Joens 8, Zoncu ne, Spiga ne, Togliani 5. All. Restivo.

La Molisana Campobasso : Kunaiyi 10, Narviciute ne, Kacerik, Trimboli 2, Giacchetti, Quinonez 13, Dedic 27, Srot, Trozzola ne, Morrison 1 Mistinova 8. All. Sabatelli.

Arbitri : Tirozzi, Tallon e Bettini.

Parziali : 16-23; 30-36; 42-49.

Note: tiri liberi Sassari 9/12; Campobasso 9/11. Percentuali: Sassari 20/58 (9/25 da tre, ro 12 rd 20); Campobasso 25/49 (2/13 da tre, ro 5 rd 26).

Un cuore immenso che va oltre la stanchezza e l’assenza di Raca, ma non basta. La Dinamo Women accarezza l’idea della vittoria al PalaSerradimigni in una gara spesa all’inseguimento, ma cede al Campobasso. Peccato, perché dopo l’avvio terrificante (0-16) e lo svantaggio per 38 minuti e mezzo anche in doppia cifra, la squadra di Restivo aveva sorpassato le rivali con la tripla di Carangelo a 100" dalla fine. La classe di Dedic e la scarsa lucidità nelle ultime due azioni (una palla persa di Carangelo) hanno deciso il match.

Resta la grande prova a distanza di sole 48 ore dal match durissimo di Eurocup giocato contro Montpellier.

La rimonta

Campobasso schiera sette straniere (tre con passaporto italiano), mentre Sassari ne ha solo tre, perché la serba Raca resta in panchina dopo l’infortunio alla caviglia destra in Eurocup. Grande orgoglio delle sassaresi che dopo la partenza disastrosa (0-16 al 6’) reagiscono e si portano a -5 (18-23 al 11’) e per altre due volte risalgono dal divario, sfruttando il tiro da tre e la grande difesa. Incredibile per una squadra con le rotazioni ridotte e stanchissima.

