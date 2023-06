Il campo sportivo di via Stazione avrà un nuovo manto erboso 

È questione di poche di settimane l'aggiudicazione del nuovo bando per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale di Villacidro in via Stazione. Bando pubblicato ieri: l'apertura delle buste di gara è fissata per il prossimo 5 luglio. Il manto erboso sarà presto sostituito da un manto in erba sintetica di ultima generazione.Il costo è fissato in 650 mila euro, così come definito dal progetto già presentato lo scorso marzo agli uffici comunali.

«Dopo 25 anni – commenta l'assessore allo sport Marco Erbì – un intervento di manutenzione profonda del campo era necessario. Come amministratori consideriamo il rifacimento del manto un gran risultato. Uno dei principali punti del nostro programma era l'intervento migliorativo su tutte le strutture sportive comunali: siamo intervenuti e stiamo intervenendo anche sul campo di via Corterisoni, al palazzetto dello Sport di Is Begas e nelle palestre scuole. Stimiamo di concludere i lavori sul campo in via Stazione entro la fine dell'anno. Stiamo cercando insieme alle squadre che lo utilizzano per il campionato un luogo di trasferimento momentaneo, fino alla fine dei lavori», aggiunge l'assessore.

L'appalto, oltre alla modifica del manto, prevede anche adeguamenti e altri piccoli interventi sugli impianti di irrigazione e sugli spogliatoi, ma, anticipa il sindaco Federico Sollai, «la parte più consistente del costo è dovuta alla realizzazione del campo in erba artificiale dello stadio».

