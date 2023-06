Il campo sportivo di Serbariu potrà finalmente rinascere 

Da oltre dieci anni le sue condizioni del campo sono qualcosa a metà fra la giungla equatoriale e un impianto bombardato. Ma poche settimane fa un mezzo miracolo, riconosciuto anche da una delibera di Giunta: l’amministrazione ha, infatti, accolto la manifestazione di interesse per la gestione e riqualificazione del campo sportivo di Serbariu.

Le proposte sono state vagliate dal Comune ed è saltato fuori che la Asd Serbariu si è vista approvare un progetto preliminare socio sportivo. I lavori di riqualificazione consistono nel rifacimento del campo di calcio a 11 con pavimentazione in sintetico, impianto di illuminazione, creazione di un campo di calcio a 5, due campi da padel, impianto fotovoltaico negli spogliatoi. L’importo è di un milione a carico della società proponente. Il piano economico finanziario è di 30 anni: «Siamo entusiasti – ammette l’assessore allo Sport Giorgia Meli – nel vedere società che si fanno avanti per riqualificare i nostri impianti». Simile iniziativa anche dal punto di vista progettuale, e vicina a decollare (quasi pronti i dettagli per la gara d’appalto privata), è la riqualificazione e gestione del non meno disastrato campo sportivo di Is Gannaus: il soggetto con cui il Comune si è convenzionato è la Emmegiemme Sport. Quasi scontato invece che i campi da tennis della cittadella sportiva siano stato riaffidati al Tc Carbonia, considerata la radicata esperienza.