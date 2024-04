Il campo sportivo del paese è ufficialmente un eliporto 

Il campo sportivo dè a tutti gli effetti un Hems (Helicopter emergency medical service pre-surveyed). Due le tipologie di elicotteri che potranno atterrare nel campo, uno che lavorerà di giorno e l’altro che coprirà sia l’orario diurno che notturno. Il sito Hems è dotato di un sistema Gsm di gestione remota dell’impianto di illuminazione. «Questo nuovo servizio», ha detto il direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore, «ha il compito di assicurare un intervento tempestivo alle persone che, per condizioni sanitarie e ambientali hanno necessità di un soccorso urgente e svolge un ruolo fondamentale nell’integrare i servizi delle reti dell’emergenza-urgenza dell’ospedale e del territorio creando un collegamento rapido con gli ospedali idonei». Tutto questo è stato possibile dalla collaborazione della Asl con Areus e con il Comune.

«L’elisoccorso», ha aggiunto, «non è un servizio che sostituisce il pronto soccorso ma è comunque importante per dare sicurezza ai sempre più numerosi medici che lavorano all’ospedale di Isili i quali sanno che in situazioni di complicanze i pazienti possono essere trasferiti negli ospedali attrezzati per cure adeguate». Due gli interventi previsti per l’elisoccorso, quello primario che prevede l’assistenza e il trasferimento del paziente al presidio ospedaliero più adatto. Nell’intervento secondario c’è il trasferimento assistito di un paziente, le cui condizioni cliniche facciano ritenere significativamente preferibile un trasporto con elicottero rispetto a quello su gomma.

