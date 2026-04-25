Il campo sportivo del Comparto 7 è in abbandono 

Distano meno di un chilometro, gli impianti sportivi del Comparto 8 dal campo da calcio del Comparto 7. Ma mentre i primi sono moderni e affollati da centinaia di atleti, il secondo è scivolato verso l’abbandono. La squadra che qualche anno fa aveva ottenuto la gestione gioca le sue partite altrove, restano poche altre società che perlopiù praticano altre discipline. Nel frattempo, sulla terra battuta del campo cresce l’erbaccia e attorno si accumulano i rifiuti. Una situazione che stona con il murale “Tradizionalità” realizzato l’anno scorso da Manu Invisible sul muro esterno. Sotto l’opera l’amministrazione aveva anche inserito una serie di piantumazioni, in un’ottica di riqualificazione dell’area. Che nei prossimi anni potrebbe continuare partendo proprio dal campo in disuso. «La concessione è in scadenza e la settimana prossima ci incontreremo con la società per ascoltare la loro proposta. Ci sono arrivate anche due idee di progettazione da altre associazioni interessate», spiega il sindaco Tomaso Locci. «L’intenzione è quella di realizzare il prato sintetico, ampliare gli spogliatoi e trovare spazi per le tribune. I costi sono alti, quindi valutiamo un partenariato, tenendo conto di chi ha già investito sul campo negli ultimi anni». I progetti futuri riguardano anche l’area circostante. «Una volta aperto l’ecocentro l’isola ecologica mobile andrà via e potremo rifare parte dei parcheggi, inoltre nel Puc è prevista la realizzazione di un’area camper», conclude Locci.

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