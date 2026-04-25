VaiOnline
Monserrato.
26 aprile 2026 alle 00:26

Il campo sportivo del Comparto 7 è in abbandono 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Distano meno di un chilometro, gli impianti sportivi del Comparto 8 dal campo da calcio del Comparto 7. Ma mentre i primi sono moderni e affollati da centinaia di atleti, il secondo è scivolato verso l’abbandono. La squadra che qualche anno fa aveva ottenuto la gestione gioca le sue partite altrove, restano poche altre società che perlopiù praticano altre discipline. Nel frattempo, sulla terra battuta del campo cresce l’erbaccia e attorno si accumulano i rifiuti. Una situazione che stona con il murale “Tradizionalità” realizzato l’anno scorso da Manu Invisible sul muro esterno. Sotto l’opera l’amministrazione aveva anche inserito una serie di piantumazioni, in un’ottica di riqualificazione dell’area. Che nei prossimi anni potrebbe continuare partendo proprio dal campo in disuso. «La concessione è in scadenza e la settimana prossima ci incontreremo con la società per ascoltare la loro proposta. Ci sono arrivate anche due idee di progettazione da altre associazioni interessate», spiega il sindaco Tomaso Locci. «L’intenzione è quella di realizzare il prato sintetico, ampliare gli spogliatoi e trovare spazi per le tribune. I costi sono alti, quindi valutiamo un partenariato, tenendo conto di chi ha già investito sul campo negli ultimi anni». I progetti futuri riguardano anche l’area circostante. «Una volta aperto l’ecocentro l’isola ecologica mobile andrà via e potremo rifare parte dei parcheggi, inoltre nel Puc è prevista la realizzazione di un’area camper», conclude Locci.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il centrodestra: «Da irresponsabili conservare l’interim»

L’emergenza sanità logora la maggioranza

Todde irritata per l’allarme lanciato dal Pd I Dem: ora un piano per superare la crisi 
Roberto Murgia
Il delitto

Il killer non ha agito da solo: caccia alla banda

Dietro l’omicidio di Leonardo Mocci ci sarebbe la trappola di un gruppo di rapinatori 
Francesco Pinna
La crisi

Dal nucleare ai missili, i nodi irrisolti Usa-Iran

Cruciale la questione atomica, nessuna intesa sullo stop 
Liberazione

Cagliari, la piazza è dei giovani: «Noi contro l’industria delle armi»

Migliaia in corteo, Massimo Zedda: «Mai dare per scontati i diritti» 
Alessandra Carta
La processione

In tremila per invocare unità, pace e fratellanza

Monsignor Baturi: «Camminiamo nella notte  perché ci sia più luce». Il voto dei pellegrini 
Giuseppe Deiana
Solidarietà

Casa Emmaus, 38 anni al servizio di chi chiede aiuto

Miracolo a Iglesias: lotta alle dipendenze, accoglienza ai migranti e sanità gratuita 
Stefania Piredda
Energia

Pichetto: a breve la legge sul nucleare

Il ministro dell’Ambiente avverte: «Le fonti rinnovabili non bastano» 
Il report

Cagliari più ricca di Genova e Torino

I dati sui redditi italiani del 2024: quattro comuni sopra i 50mila euro pro capite 
Riccardo Spignesi