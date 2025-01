Il campo sportivo comunale intitolato a Gigi Riva 

Cento giorni dopo la scomparsa di Gigi Riva, la Giunta comunale di Gairo aveva deliberato di intitolargli il campo sportivo. Dalla Prefettura di Nuoro è arrivato il nulla osta burocratico per l’intitolazione dell’impianto al Mito. Il decreto di autorizzazione è stato una gradita sorpresa anche per il sindaco del paese, Sergio Lorrai, che ha voluto condividere la gioia con la sua comunità. «Gairo - ha dichiarato il capo dell’Esecutivo - si unisce al riconoscimento regionale e nazionale per Gigi Riva, intitolando la struttura sportiva principale del paese, che presto, tra l’altro, verrà riqualificata, completata e ammodernata. Spero che per l’intitolazione o per l’inaugurazione del murale, a lavori finiti, possa esserci anche chi è sempre stato vicino a Gigi Riva e possa raccontarci dal vivo chi era quest’uomo tanto amato dai sardi». In Ogliastra Gairo è il primo centro a intitolare il proprio campo sportivo al campione originario di Leggiuno ma diventato sardo per scelta. Sul campo in erba sintetica, al momento, si pratica esclusivamente l’attività giovanile, con la prima squadra che quest’anno ha rinunciato all’iscrizione al campionato di competenza. Una pausa fisiologica in un centro che ha sempre dimostrato passione e interesse verso lo sport. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA