«Il Campo scuola va riaperto» 

Una protesta pacifica ma potente, nata dal mondo dell’atletica nuorese, ha riacceso ieri i riflettori su una vicenda diventata ormai simbolo della burocrazia: la mancata riapertura del Campo scuola “Tomaso Podda”, chiuso da oltre un anno e mezzo, e inutilizzato nonostante i lavori del primo lotto siano terminati con il via libera della Giunta all’affidamento temporaneo. A guidare l’indignazione il nuorese Elias Sagheddu, campione italiano assoluto di salto in lungo e prossimo tedoforo il 13 dicembre durante il passaggio della fiamma olimpica in città. Una coincidenza che ha trasformato la sua presenza in un messaggio ancora più forte: «È assurdo che mentre la città si prepara a celebrare lo sport, gli atleti non possano allenarsi nella pista che ha fatto la storia dell’atletica nuorese», ha dichiarato. «Da un anno e mezzo viaggiamo a Orani: è complicato mantenere standard alti e ancora più difficile per le persone che ti seguono».

Ostaggi di burocrazia

Non una società, ma tutto il movimento dell’atletica cittadina con cinque società unite nel raggruppamento temporaneo incaricato della gestione provvisoria dell’impianto - Spazio Giovani, Delogu Nuoro, Amatori Nuoro, Atletica Sport è Vita, Nugoro Trak and Field - ieri si è ritrovato simbolicamente nella struttura. Perché da giorni manca una firma tecnica che tiene la struttura inspiegabilmente chiusa. Alle 16, atleti - giovani, agonisti e master - e dirigenti sono tornati dentro il Campo scuola occupandolo simbolicamente. Obiettivo: richiamare l’attenzione su un blocco burocratico che ha superato ogni limite di tollerabilità. Dalla Nugoro Track & Field, Roberto Boi ha parlato di «un’azione necessaria per denunciare uno stallo inaccettabile che impedisce da mesi la ripresa dell’attività. C’è sconcerto e rassegnazione. La protesta non è uno sfogo improvviso, ma il risultato di mesi in cui nessuno ha mostrato vicinanza».

Cinque società, una voce

Una situazione al limite. «Dal 24 aprile 2024, data della chiusura, sono passati mesi e mesi. Gli atleti si allenano in strada. Da un anno e mezzo siamo ospiti a Orani: i genitori non ce la fanno più e noi - spiega Fabio Flumini della Delogu - in questo lunghissimo periodo abbiamo perso un terzo dei tesserati. Non è più sostenibile». «È un problema che va avanti troppo a lungo. Il primo lotto dei lavori è concluso, abbiamo portato ogni documento necessario come raggruppamento. Molti atleti sono costretti ad andare a Galtellì, Bolotana o Orani, spesso si allenano al buio», ha raccontato il portavoce delle cinque società e 300 atleti, Antonello Podda. «Il primo dicembre la Giunta assegna la gestione provvisoria al raggruppamento e incarica un funzionario: ma non sappiamo se la firma arriverà. Le rassicurazioni non servono più. La struttura non appartiene al funzionario: appartiene alla città, ed è stata ristrutturata con soldi pubblici».

L’amministrazione

L’assessora Natascia Demurtas ha espresso comprensione: «Capisco la preoccupazione. È un problema per tutti, anche per l’amministrazione. C’è il massimo impegno per risolvere. La Giunta ha deliberato la concessione provvisoria. Dobbiamo garantire ai ragazzi il diritto allo sport. Ma le strutture, oggi, non sono né accessibili né funzionali. Nuoro ha già uno dei più alti tassi di abbandono sportivo in adolescenza».

La provocazione

Tra le proposte, una farà discutere. «Chiediamo al tedofori di deviare il percorso della fiaccola olimpica, passino davanti al Campo scuola e alla piscina, mostrino le condizioni dello sport in città», dice Boi.

