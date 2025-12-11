VaiOnline
Il caso.
12 dicembre 2025 alle 00:33

Il Campo scuola riapre, anzi no: ordine di chiusura 

Situazione sempre più caotica attorno al Campo Scuola di Nuoro, unico impianto con pista di atletica della città. Mentre il sindaco Emiliano Fenu, sui social, difendeva gli uffici parlando di «accuse ingenerose» e l’assessora allo sport Natascia Demurtas, assicurava una riapertura imminente grazie alla delibera del 1° dicembre, ieri è arrivata la doccia fredda: il dirigente comunale ha firmato un’ordinanza che interdice completamente l’impianto (soggetto a lavori di ristrutturazione e dove è stata ultimato il primo lotto di rifacimento della pista), dichiarandolo non sicuro e utilizzabile solo dopo un piano di sicurezza e la presenza del Dae (il defibrillatore). Una decisione che contraddice apertamente la linea politica annunciata dalla giunta e riapre lo scontro interno sulle responsabilità.

«A tutela della salute degli atleti e dell’integrità patrimoniale dell’ente», l’uso sportivo è vietato, scrive il dirigente. La chiusura arriva proprio mentre monta la protesta del mondo delle società di atletica: martedì decine di atleti, dirigenti e genitori, hanno occupato simbolicamente l’impianto. Le cinque società nuoresi si sono unite per avere la gestione temporanea dell'impianto e tornare ad allenarsi nella loro casa.

