Il Campo scuola non riapre 

Ieri la commissione sport, presieduta da Paola Siotto, ha ascoltato in audizione il dirigente comunale Roberto Del Rio per fare il punto sulle condizioni degli impianti sportivi della città. L’attenzione principale però, era rivolta al Campo Scuola Tommaso Podda, unico impianto con pista di atletica di Nuoro, che rimane chiuso nonostante i lavori di ristrutturazione in corso e che nelle settimane scorse è stato al centro di una polemica con le società sportive che hanno chiesto la riapertura momentanea.

Sicurezza prima di tutto

Del Rio ha chiarito che la chiusura è necessaria per garantire la sicurezza degli atleti e tutelare la responsabilità patrimoniale dell’ente e personale. «Non possiamo cedere a pressioni politiche - ha sottolineato in audizione - né del sindaco, né dell’assessore. Prima viene la sicurezza, poi tutto il resto». Del Rio anche informato che proprio ieri l’ufficio tecnico stava predisponendo cartellonistica di emergenza e altre misure necessarie, ma fino al completamento di queste operazioni l’impianto non sarà riaperto. Nonostante dal 1° dicembre la Giunta avesse dato il via libera e parlato di riapertura immediata.

L’ordinanza che ha interdetto il Campo Scuola evidenzia criticità come la presenza di materiali di risulta, scarsa illuminazione, scavi non adeguatamente segnalati, assenza del defibrillatore e cartellonistica di emergenza. L’uso sportivo è quindi vietato fino a quando non saranno risolte tutte le problematiche. Del Rio ha ricordato che situazioni simili si erano verificate anche in altri impianti. È il caso di Farcana, la piscina di cui ci si ricorda solo in estate anch’essa inizialmente non sicura, che è stata riaperta dopo interventi mirati. «Non senza patemi», ha confessato il dirigente. L’impianto è destinatario di un finanziamento da 1 milione, ma per ora tutto tace. Il rischio è che anche la prossima estate si arrivi in ritardo. Il dirigente ha sottolineato che «solo una programmazione attenta dei lavori, delle scadenze contrattuali e delle priorità consente di garantire aperture sicure e durature».

Una gestione complessa

Gestire gli impianti cittadini, è emerso su domanda di Antonello Cucca e Alessandro Murgia, è reso più difficile dalla scarsità di personale: l’Ufficio Sport conta una sola unità dedicata per 15 strutture. Alcuni impianti, come la piscina di via Lazio, sono in ristrutturazione, altre in gestione temporanea o in fase di regolarizzazione delle concessioni. La chiusura del Campo Scuola conferma che senza risorse e programmazione gli impianti sono inutilizzabili.

