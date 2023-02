Il campo rinasce grazie alla polisportiva 

La polisportiva Primavera finanzia l’acqusto di canestri e tabelloni del campo comunale di Pardu Mannu a Gonnosfanadiga. In quello che tutti chiamano il Boschetto, c'è un'area che solitamente viene utilizzata dai giovanissimi, per giocare a basket ma da un po’ di tempo le pessime condizioni dell’impianto stavano scoraggiando i ragazzi. «L’ultimo intervento al campo del Boschetto è stato circa otto anni fa, durante l’amministrazione di Sisinnio Zanda, quando vennero sistemati canestri e tabelloni, da allora non c'è più stata manutenzione importante», racconta Andrea Lisci presidente della polisportiva. «Un gruppo di ragazzi, alcuni nostri tesserati ma molti altri no, è venuto da noi per chiedere se potessimo finanziare reti per canestri e tabelloni, poi ci avrebbero pensato i loro genitori di saldare, montare e sistemare il materiale acquistato. Abbiamo messo a disposizione 100 euro, una cifra che può non sembrare elevata ma che per noi ha un grande valore». Cento euro sono bastati per riportare i giovanissimi appassionati di basket nel campo comunale di Pardu Mannu, grazie all’impegno della polisportiva che ha deciso di aiutare anche ragazzi on tesserati. «Lo sport è inclusività e bisogna dare a tutti la possibilità di praticarlo», conclude Lisci.

