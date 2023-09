Il campo profughi a Villanovaforru: «Minacciato l’equilibrio del paese» 

Inviata

Villanovaforru. Un quadrato bollente con vista sulla vallata alle porte del paese. Qui – nel piazzale del centro d’accoglienza dell’ex hotel I lecci dove vivono già cento tra bengalesi, pakistani e nord africani – sono arrivate le ruspe per allestire il campo che ospiterà altri quaranta migranti. Le tende apriranno quando le strutture fisse nel resto del territorio saranno al completo.

Il campo

Cinque tende in tutto, otto persone per ognuna, più i prefabbricati nei quali saranno installati bagni e docce. «Un campo profughi», lo ha definito Maurizio Onnis, sindaco di questo piccolissimo centro nel cuore della Marmilla che conta a malapena 550 anime. Onnis da settimane si batte per far cambiare idea al prefetto: «Villanovaforru è sempre stata accogliente. Popolazione e migranti hanno trovato un modo di stare insieme che funziona e le tende sono un dettaglio che rompe l’equilibrio, non è una buona cosa. Abbiamo chiesto alla Prefettura di non farci governare un paese con dei malumori che, a questo punto, potrebbero venir fuori».

I primi malumori in realtà ci sono già stati e hanno assunto la forma di uno striscione annodato a una transenna all’ingresso del paese: «Benvenuti in Africa», strillava il lenzuolo rimosso all’alba del 9 settembre. Anche allora il sindaco si disse contrario all’idea di allestire le tende, ma le sue parole sono cadute nel vuoto e dieci giorni fa una ruspa mandata dalla Prefettura ha percorso tutta via del Rosmarino e si è fermata davanti al vecchio albergo color crema che da otto anni ospita uomini in fuga. La squadra di operai ha preparato il terreno all’allestimento del campo: da allora qui aspettano di capire cosa accadrà. «Non abbiamo informazioni ufficiali riguardo al numero di persone o ai tempi», insiste Onnis.

In paese

Di certo dopo la comunicazione di fine agosto della Prefettura, un’assemblea pubblica nella quale i villanovesi hanno ribadito la loro contrarietà ad accogliere altri migranti e la notizia dei lavori in corso nel piazzale di via del Rosmarino in paese l’aria è cambiata. «C’è preoccupazione per quello che sta accadendo. Non si tratta di razzismo – chiarisce Martina Mandis, banconiera in uno dei due bar del paese – ma è chiaro che se ci sono solo 550 abitanti e fanno arrivare altre decine di migranti, la convivenza può diventare più difficile». Le opinioni tra le poche persone per strada sono sempre le stesse. «Ci sono già piccoli problemi, per esempio: capita che i proprietari dei terreni vicini al centro d’accoglienza si lamentino perché qualcuno attraversando i campi prende la frutta dalle piante. Ecco, se questi episodi si moltiplicassero, i problemi piccoli, perché questa è una piccola cosa, rischierebbero di diventare più grandi», riflette Gianfranco Cilloco mentre aspetta il suo bimbo alla fermata dello scuolabus. «Dispiace che abbiano pensato di far vivere queste persone sotto le tende: non è dignitoso neppure per loro», aggiunge Paola Cabiddu, seduta davanti alla chiesa di San Francesco. «Questi ragazzi non parlano la nostra lingua, nel caseificio in cui lavoro ce ne sono tre ma solo uno capisce un po’ di italiano, per gli altri bisogna spiegarsi con i gesti. Perché farne arrivare altri?», si chiede Ezio Cilloco.

La via nei campi

Mentre in paese i residenti aspettano di sapere se la loro protesta sarà valsa a qualcosa oppure no, nel centro dell’ex hotel I Lecci la vita scorre lentissima. Benché da giorni qui non accada nulla, dopo aver visto la ruspa in azione tutti sanno che le cose stanno per cambiare. Nell’attesa che questo accada, gli ospiti inseguono la vita come sempre. Ieri mattina le lenzuola candide sventolavano sulla facciata bagnata di sole, alcuni ragazzi se ne stavano affacciati ai balconi. Gli occhi fissi sui campi che attraversano ogni giorno per raggiungere il paesino, l’unico luogo in cui fare due chiacchiere, provare a stringere qualche amicizia e poi tornare indietro nella campagna in direzione di quell’edificio nascosto tra i lecci che loro per ora chiamano casa.

