Il campo minato della sanità minaccia la tenuta della coalizione M5S e Dem sempre più lontani 

Il campo della sanità è minato, a tal punto da rischiare di mandare in frantumi l’esperienza del Campo largo in Sardegna. L’ultima polemica sulle cure oncologiche ha frapposto una distanza quasi incolmabile tra le due maggiori forze della coalizione che sostiene Alessandra Todde, il Pd e il M5S. Ieri i democratici hanno preso subito le distanze dall’assessore Bartolazzi che aveva paventato il rischio di somministrazione di farmaci innovativi per gli ultraottantenni.

Il nodo

E questo ha indispettito i pentastellati. «Mi colpisce leggere dichiarazioni degli amici del Pd che commentano a caldo dichiarazioni poi smentite dall’assessore e che non sono mai state pronunciate», ha dichiarato il senatore e coordinatore del movimento in Sardegna Ettore Licheri. Affermazioni che lasciano intendere che ormai la comunicazione tra i due partiti è inesistente. Poi si è cercato di porre rimedio: il Pd ha trasmesso un nuovo comunicato per ribadire che «la nostra priorità è la prevenzione e l’accesso equo alle terapie», ma anche che «il gruppo Pd ritiene opportune le parole di smentita di Bartolazzi».

Questo ultimo episodio arriva a qualche giorno dal vertice di maggioranza sulla sanità a Villa Devoto convocato dalla presidente Alessandra Todde proprio con l’obiettivo di condividere, fare in modo che la responsabilità di un assessorato così importante sia condivisa tra tutte le forze politiche, «soprattutto quando ci sono passaggi così importanti come quello sanitario». Ma venerdì scorso era sembrato comunque presto per la distensione, per decidere di darsi un metodo collegiale. Troppo recente lo strappo sui commissariamenti delle aziende sanitarie. E, d’altra parte, anche al tavolo la governatrice ha rivendicato la scelta fatta, il Pd quella di non aver firmato la delibera con le dodici nomine.

L’apnea

Sullo sfondo, resta alta in Consiglio regionale la tensione per la decisione dei giudici del tribunale civile sul ricorso di Alessandra Todde contro l’ordinanza ingiunzione di decadenza. «È da parecchio che la palla della Giunta Todde è sgonfia e non rimbalza più», ha detto ieri Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20Venti, «si tratta di capire se ci saranno condizioni politiche a contorno che consentano a questa legislatura di andare avanti, perché in questo momento politicamente è finita, come è finita l’esperienza di questa Giunta grillina». Certamente, secondo Gianluca Mandas del M5S, «l’attesa si fa sentire, non sta condizionando i nostri lavori e anche questa settimana ci saranno le commissioni. Insomma, il Consiglio è al lavoro in attesa che arrivi l’esito».

I giudici hanno sessanta giorni di tempo per pronunciarsi. Ne sono già trascorsi cinque, ma la sensazione è che l’avviso di decisione presa possa arrivare nelle pec delle parti interessate già questa settimana. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA