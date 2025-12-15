VaiOnline
Alghero.
16 dicembre 2025 alle 00:22

Il campo Mariotti resta un’incompiuta: «Una vergogna» 

Ritardi, immobilismo e un impianto sportivo che continua a restare incompiuto. È durissima la denuncia del consigliere comunale della Lega Michele Pais sui tempi di realizzazione dei lavori al campo di calcio Mariotti. Il caso approda in Consiglio con Pais che ricorda come gli interventi sull’impianto siano stati finanziati anche grazie al suo impegno durante la precedente legislatura regionale. «Parliamo di lavori programmati e finanziati da anni - afferma - che colpevolmente non hanno ancora trovato attuazione. La burocrazia non può essere sempre e solo una scusa per giustificare ritardi che ormai caratterizzano tutti i cantieri della città. La vera frustrazione è constatare che i milioni di euro di cui Alghero è stata beneficiaria non abbiano ancora prodotto alcun risultato tangibile».

Penalizzato il movimento sportivo. «Il campo Mariotti, simbolo dello sport cittadino, resta un’incompiuta. Migliaia di tifosi sono costretti da anni in un campo di fortuna che non consente alla società del Cagliari Calcio di esprimere tutte le proprie potenzialità e che fa fare ad Alghero una pessima figura a livello regionale. Oggi appariamo come l’ultima realtà della Sardegna in tema di impiantistica sportiva. Una vera vergogna che la quinta città dell’Isola non merita», chiude il consigliere di opposizione.

