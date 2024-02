Il Campo largo vince nel feudo di Soru, ma Urpi è il più votato 

La coalizione di Alessandra Todde conquista anche il Medio Campidano, invertendo la rotta che cinque anni fa aveva portato alla vittoria il centrodestra in quello che fino ad allora era considerato un feudo rosso. Con 111 sezioni scrutinate su 112, la candidata del Campo largo ha totalizzato il 46,4%, mentre il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu non è andato oltre il 39%, a Renato Soru il 13,8% e a Lucia Chessa lo 0,8% dei voti. Osservata speciale Sanluri, cittadina natale di Soru, dove il patron di Tiscali non è riuscito a sfondare: il più votato è stato il sindaco Alberto Urpi con più di 3.750 preferenze totali che gli sono valse il titolo di candidato più votato di tutto il collegio: «È un grande risultato personale, ma anche per la mia lista che qui ha registrato la percentuale di voti più alta dell’Isola superando anche il Pd».

Lo scranno

Il successo personale di Urpi potrebbe non bastare per entrare in Consiglio.Tre i seggi assegnati teoricamente a questo territorio, ma se dovessero ripetersi le condizioni di cinque anni fa, ne resterebbe solo uno, quello garantito per la rappresentanza territoriale che premia la lista più votata, in questo caso Fratelli d’Italia. Le altre due poltrone potrebbero arrivare con la ridistribuzione dei resti su base regionale. A contendersi lo scranno in via Roma a Cagliari, in una sfida all’ultima scheda sono stati i candidati di FdI: il vice sindaco di Arbus Simone Murtas e il sindaco di Genuri Sandro Branca che nel piccolo centro della Marmilla ha fatto registrare un record di consensi con l’81,7% del totale. L’ha spuntata Murtas che in accoppiata con la guspinese Simona Cogoni ha garantito al suo partito un salto nei consensi proprio nella rossa Guspini portandolo a un soffio dal Pd (20,36 contro 20,31): a Truzzu non è comunque bastato e a Guspini la Todde ha vinto con il 48,97%, mentre Soru ha raggiunto il 15,48.

Il sorpasso

A Villacidro, comune più popoloso della provincia, storica terra dei Dem, c’è stato il sorpasso del Movimento Cinque Stelle firmato dal capolista Emanuele Matta con 820 voti in paese e 1.136 totali. «Sono molto soddisfatto anche perché a Villacidro, il mio paese, ho dovuto fare i conti con 18 candidati del posto. Si tratta di un ottimo risultato che cambia lo scenario politico». Riconosce il valore del gruppo anche il sindaco (tessera Pd) Federico Sollai: «Più che sul partito mi concentrerei sul risultato della coalizione». A proposito di Pd, Mirko Vacca, di San Gavino, tesoriere regionale del partito, pensa positivo: «Siamo molto felici perché avevamo una bella lista e abbiamo avuto un buon risultato difendendoci anche in paesi, come Guspini, dove l’amministrazione, a cominciare dal sindaco, sostenevano Renato Soru. Per quanto mi riguarda, nel mio paese ho avuto un ottimo risultato con oltre 350 voti». A San Gavino il più votato è stato Carlo Tomasi, sindaco Pd, ma candidato domenica a sostegno di Soru: «Ho avuto più di 404 voti nel mio paese e altri 162 a Pabillonis, posso dirmi soddisfatto». Tra i Democratici, il più votato della circoscrizione è stato il segretario provinciale Gigi Piano che nella sua Serramanna se l’è vista con il sindaco in carica Gabriele Littera e con l’ex primo cittadino Sergio Murgia.

In Marmilla

E proprio la discesa in campo di sindaci e amministratori vari ha fatto la differenza nell’urna. Nonostante il dato generale abbia premiato Todde, infatti, in alcuni paesi gli elettori hanno scelto Truzzu: ad Arbus per il centrodestra, oltre al vice sindaco Murtas, è stata determinante l’ex assessora Michela Dessì. In alcuni centri poi, benché i sindaci non fossero candidati, il consenso degli elettori si è fatto sentire: a Furtei, paese guidato da Nicola Cau di FdI, Truzzu ha raggiunto il 61,8% e a Gesturi amministrata dal giovane sindaco Emilio Serra (FdI), il centrodestra ha raggiunto il 74,1%.

