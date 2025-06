Il Campo largo può tirare il fiato Todde: «Coalizione unita e solida» 

A Nuoro, la città della presidente della Regione Alessandra Todde, si affermano i partiti e perdono le esperienze civiche. Vince il Campo largo che «si è presentato per quello che era», forte del “ritorno” di forze che alle regionali avevano sostenuto Soru, non ha successo il centrodestra che ha scelto di correre senza simboli, «camuffandosi». Oltre a ciò, ha giocato a favore l’effetto referendum, tanto che – caso unico nei sette centri chiamati alle urne – il dato dell’affluenza è anche più alto di quello della partecipazione alle comunali. E non ha creato complicazioni il caso decadenza della governatrice. Nel capoluogo barbaricino, storica roccaforte rossa, tutto questo ha portato il candidato del M5S Emiliano Fenu a prevalere nettamente al primo turno. È un risultato che premia il lavoro della maggioranza che guida la Regione e della presidente? Assolutamente no, per gli esponenti del centrodestra, ovviamente sì per lo schieramento opposto.

Dice a caldo Alessandra Todde: «Questa è soprattutto una vittoria politica. Dopo le regionali, anche Nuoro conferma la forza del campo progressista: una coalizione unita, solida, coerente. La città sceglie di ripartire assieme a Emiliano Fenu, un sindaco capace, che ha vinto perché credibile». Interviene anche il leader pentastellato, Giuseppe Conte: «Fenu si batterà come un leone per il suo territorio».

Secondo il segretario del Pd Piero Comandini «i cittadini stanno dimostrando forte gradimento nei confronti del lavoro che stiamo facendo e della presidenza della Regione». Questa vittoria, aggiunge, «è il frutto dell’unità che il Campo largo ha dimostrato nel scegliere Fenu. Il Pd ha raggiunto cifre importanti». Per il capogruppo dem in Consiglio, Roberto Deriu, «Il Pd nuorese ha voluto con forza far ritrovare l’unità al centrosinistra e iniziare l’esperienza del Campo largo anche a livello comunale. Questo ha determinato una vittoria dai contorni sensazionali. Senz’altro la città ha premiato la presidente e la forza che maggiormente la supporta in Consiglio regionale, il Pd». Michele Ciusa, presidente del gruppo M5S, parla di «un risultato che rafforza la coalizione di maggioranza e la presidente Todde, tutto questo aiuta a lavorare in maniera ancora più fattiva per la Sardegna».

No ai veti

Un ruolo chiave ai fini del successo hanno avuto i Progressisti, che si sono mossi per tempo per portare dentro la coalizione tutti quelli che alle regionali si erano schierati con Soru, di fatto ricongiungendo due pezzi del centrosinistra che avevano scelto strade diverse. Commenta Francesco Agus, capogruppo in Consiglio regionale: «Ampliare la coalizione rimuovendo ogni inspiegabile veto all’ingresso di forze omogenee alla nostra coalizione è stato determinante. Lo sconfitto è il centrodestra, la scelta di trasformare il voto dei nuoresi in un referendum contro l’amministrazione regionale è stata un boomerang. In questo caso, è evidente che i nuoresi hanno scelto di avere un Comune che da oggi in poi viaggi a stretto contatto con l’amministrazione regionale, probabilmente anche in virtù di obiettivi ambiziosi come l’Einstein Telescope».

Gli sconfitti

Il centrodestra cerca di darsi una spiegazione. Il segretario di Forza Italia Pietro Pittalis pensa che abbia ricoperto un ruolo importante la coincidenza con i referendum, «la mobilitazione massiccia del sindacato della Cgil e delle componenti delle sinistre». Tuttavia, «il dato in sé non ha alcuna valenza sul piano politico perché da parte nostra si è promosso un progetto civico alternativo, forse non è stato spiegato bene ai nuoresi. È certo che si è perpetuato un sistema dei soliti personaggi e delle solite aggregazioni, di una città completamente commissariata dalle sinistre». Quanto alla presidente, nuorese come Pittalis, «non ha alcun merito. Lei dovrebbe confrontarsi col dato che la pone al 37% del gradimento dei sardi. Al limite il merito è di Emiliano Fenu».

I simboli

Il coordinatore di FdI Francesco Mura ringrazia il candidato del centrodestra Giuseppe Luigi Cucca, in ogni caso «quando gli elettori si esprimono per noi è sempre un messaggio importante su cui riflettere e continuare a lavorare. Da sempre Nuoro si è espressa con termini simili a quelli di oggi». Qualcosa non ha funzionato? «Di certo il centrodestra deve ripartirere da se stesso, esprimendosi per quello che realmente è». Il riferimento è alla mancata presentazione dei simboli su cui FdI, da subito, si era dimostrata scettica». Quanto a Todde, «non ha portato nulla al risultato. Il dato che conta per lei è quello del referendum per cui si è spesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA