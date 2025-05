Il Campo largo punta sul conflitto di attribuzione 

I giudici del tribunale civile hanno sessanta giorni di tempo per decidere sul ricorso di Alessandra Todde. In teoria, a mettere chiarezza su questa vicenda che va avanti ormai da cinque mesi potrebbe far prima la Corte Costituzionale. Il 9 luglio – quindi dieci giorni prima del termine a disposizione del collegio della prima sezione civile del tribunale – è fissata dal presidente della Consulta la discussione del ricorso proposto dalla Regione per il sollevamento del conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato contro l’ordinanza ingiunzione del collegio di garanzia presso la Corte d’Appello di Cagliari che chiede al Consiglio regionale di decretare la decadenza della governatrice. La maggioranza – con in testa il Partito democratico – ha sempre creduto molto in questa opzione. Alla Corte viene infatti chiesto di stabilire se il collegio di garanzia fosse effettivamente competente a emettere quell’ordinanza che, se applicata, determinerebbe lo scioglimento di tutto il Consiglio regionale e quindi la fine anticipata della legislatura. Prima ancora, tuttavia, la Corte Costituzionale dovrà decidere sull’ammissibilità o meno del ricorso per conflitto di attribuzione.

La questione era stata sollevata dopo una mozione in Consiglio regionale di fine febbraio che impegnava la governatrice a sollevare appunto il conflitto di attribuzioni. Un mese dopo era arrivata la contromossa del Governo che aveva deliberato di resistere nel giudizio per il conflitto di attribuzione proposto.

