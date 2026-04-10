Il Campo largo punta su Michela Mura 

Sarà la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Michela Mura, a guidare il centrosinistra alle elezioni amministrative per la scelta del successore della sindaca Paola Secci. Il nome dell’insegnante 50enne è stato deciso ieri nel tavolo provinciale del Campo largo, dai segretarie e dai coordinatori dei partiti che compongono la coalizione formata da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Progressisti e Sinistra Futura.

La sfida

A pochi giorni dall’ufficializzazione della candidatura del leader dei Riformatori Sardi, Michele Cossa, che ha accettato di tornare a correre per contendere la fascia tricolore che aveva già indossato dal 1990 al 1992 e poi dal 1995 al 1999, anche il centrosinistra ha dunque trovato l’accordo sul candidato a sindaco. «Nel tavolo provinciale del campo largo, e tra gli stessi riferimenti presenti a Sestu», si legge in una nota del Pd provinciale, «si è discusso sulla figura che meglio potesse rappresentare la coalizione alle prossime elezioni comunali e, alla fine, questa figura è stata individuata in Michela Mura». Nei giorni scorsi oltre al nome della capogruppo Dem, tra i militanti locali del centrosinistra erano filtrati anche quelli dell’avvocata Debora Cara e del medico ed ex presidente del Consiglio comunale, Giancarlo Angioni, mentre sembra che ci fosse chi era già pronto a proporre quello della direttrice generale di Laore, Maria Ibba. Alla fine, però, come avvenuto anche per il centrodestra, la partita sulla scelta del candidato a sindaco si è giocata sui tavoli regionali e provinciali.

L’annuncio

«Eccomi, ci sono sempre stata, ora anche di più!», sono state le prime parole di Michela Mura, affidate ai social, «Due mesi fa con questa frase ho rotto un silenzio personale importante. Oggi quell’esserci si carica di un impegno prezioso: ho accettato di rappresentare come candidata Sindaca di Sestu l'intero Campo largo alle prossime elezioni comunali. È una scelta consapevole, che arriva dopo anni di impegno politico ininterrotto come consigliera comunale e metropolitana, oltre che nel mondo delle associazioni». L’esponente del Pd chiarisce subito come la pensa. «Ho accettato perché credo che Sestu meriti di più che un ritorno al passato», prosegue, «una città che funziona, che si prende cura di chi la vive, che programma per il futuro e ottiene risultati nel presente. Metto a disposizione tutta me stessa per un progetto che ci porti uniti in un futuro diverso, fatto di crescita e nuove opportunità per tutte e tutti. Nei prossimi due mesi ci sarà tempo e modo di ascoltare, raccontare, progettare insieme la Sestu del futuro che inizia oggi. Ringrazio tutte le forze politiche, i movimenti del Campo largo e ogni singola cittadina e cittadino che in questo periodo mi hanno incoraggiata a mettermi a disposizione della nostra Comunità». Oltre alle candidature di Michele Cossa e ora quella di Michela Mura, per le due coalizioni, nei giorni scorsi anche il presidente del Consiglio comunale, Antonio Manca (ex Lega) ha preannunciato l’intenzione di correre con una propria lista.

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