Il Campo Largo punta alla Provincia 

Promette un castigo e minaccia un perdono. Il segretario vincitore invita tutti a salire sul carro ma precisa: «Chi è dentro il Pd avrà un ruolo, chi si è messo in un altro partito potrà comunque essere nostro alleato. Devono riconoscere politicamente quello che ha detto l’elettorato e prima ancora quello che ha detto la segreteria». La misericordia calerà su coloro che non riconoscevano l’elezione di Puddu e hanno cercato rifugio all’ombra del garofano. Ivan Puddu, 46 anni, imprenditore di Baunei, è il vincitore politico e morale delle elezioni regionali in Ogliastra. In un colpo solo ha compattato il partito, in frantumi dopo il voto per la segreteria, e eletto un consigliere regionale, Salvatore Corrias. Era un poker con il morto, e le carte buone le aveva tutte lui.

Avanti tutta

Un passato da socialista, brillante imprenditore, guida il primo partito ai piedi del Gennargentu. Chiuse le urne il segretario apre terrazze e logge: «Ricominciamo dai circoli. Due giorni fa ha cominciato Tortolì. L’obiettivo è creare con il campo largo una condivisione di obiettivi politici per dare più forza al centrosinistra». Alla luce della vittoria la strada è segnata, anche a livello locale. Campo largo in prospettiva di nuove battaglie. «La Provincia è una priorità, è necessario che questo territorio si riappropri del suo parlamentino. Se tutto andrà per il verso giusto avremo un ente che farà gli interesse del territorio. In questi anni abbiamo patito il fatto che non ci fosse un’identità politica territoriale. Le Unioni dei Comuni hanno lavorato bene ma non possono farcela da sole». I problemi interni al partito sembrano superati. La commissione di garanzia aveva chiuso il discorso prima delle urne, affidando a Puddu e Corrias il mandato per portare a termine la missione. Ora la segreteria dovrà convocare l’assemblea degli eletti nel 2023. Il 4 marzo è cominciato il tesseramento. Per Puddu i problemi sono superati: «Il partito in realtà non è mai stato diviso. Abbiamo avuto problemi dopo il congresso ma ora guardiamo avanti».

Niente nuvole

Dai banchi della maggioranza l’orizzonte è sgombro da nubi. «Partendo dai circolo abbiamo costruito un libro di viaggio da portare avanti il questo cinque anni. Abbiamo un rappresentante, Salvatore Corrias, che farà da ponte per le nostre richieste, le priorità sono note: sanità, un percorso industriale del territorio, credere nello Destinazione Ogliastra ma soprattutto combattere lo spopolamento». In due anni Puddu ha vinto più volte. La prima scommessa è stata quella su Elly Schlein. La seconda su Alessandra Todde: «Abbiamo capito di potercela fare una sera a Osini. In un serata di freddo infame c’erano in sala c’erano cinquanta persone, quasi tutti giovani. Ci chiedevano di aiutarli a realizzare i loro progetti».

