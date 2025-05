Il Campo largo prende tempo e l’ok al Salva-casa slitta ancora 

I tempi di recepimento del Salva-casa si allungano. Il via libera in commissione Urbanistica, inizialmente previsto per oggi, slitta di qualche giorno. La maggioranza lo ha deciso ieri nel corso di un vertice convocato proprio per trovare una sintesi su un testo che non si limita ad adeguare il decreto del Governo (ormai in vigore da un anno), ma ha l’ambizione di mettere ordine alla normativa sarda sull’edilizia. Come? «Portando una serie di integrazioni e specificazioni che derivano da un lavoro molto approfondito dei portatori d’interesse», ha spiegato ieri l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda. La versione finale comprende una trentina di articoli che alcuni degli esponenti del Campo largo presenti al tavolo hanno potuto iniziare a leggere solo ieri. Da qui l’esigenza di un altro po’ di tempo, anche solo per correggere eventuali incongruità presenti nel testo. D’altra parte, dopo la bocciatura della riforma della Sanità da parte degli uffici legislativi del Governo, l’attenzione della maggioranza è massima per evitare di ritrovarsi in una situazione simile. Anche se, ha assicurato l’assessore, «non abbiamo inserito nulla che possa essere oggetto di conflitti con le indicazioni del Governo. Gli aspetti che stiamo modificando sono abbastanza marginali». Il disegno di legge, in ogni caso, non recepisce in toto il Salva-casa di Salvini. Non è entrata, per esempio, la parte relativa all’abitabilità per gli appartamenti al di sotto dei 28 metri quadrati.

Il nodo relatori

Relatore di maggioranza non dovrebbe essere il presidente della commissione competente Roberto Li Gioi (M5S). «Una mia scelta», ha precisato ieri, «l’ho ritenuto opportuno in relazione al momento politico che stiamo vivendo in maggioranza». Quello di tensione tra pentastellati e Pd legato al caso dei commissariamenti delle aziende sanitarie. In alternativa, la legge potrebbe essere presentata in Aula da Maria Laura Orrù (Avs) o da Gigi Piano (Pd). Oggi, intanto, in quarta commissione sarà ascoltato l’ordine dei geologi. (ro. mu.)

