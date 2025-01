Il Campo largo: «Piena fiducia, ma il problema non si puo negare» 

«Piena fiducia». «Appoggio incondizionato». «Totale solidarietà». Andare oltre alle dichiarazioni di sostegno prestampate, in queste ore di grande tensione per il Campo largo nell’Isola, è molto difficile. Quasi tutti gli alleati hanno espresso la propria vicinanza alla governatrice e si sono guardati bene dal delegittimarla in un momento di grande incertezza, che però le frasi di circostanza non possono nascondere. «Qualche problema c’è, è inutile negarlo», dice il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus. Il problema è l’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale e le sue possibili conseguenze. Cioè la decadenza di Alessandra Todde e l’apertura di un’inchiesta per falso (il Collegio ha trasmesso gli atti alla Procura).

Le posizioni

«Siamo di fronte a un atto amministrativo che ha evidenziato alcune anomalie e probabili inesattezze burocratiche», aggiunge Agus, «ma dobbiamo anche dire che tutto può trasparire da quei documenti, tranne che un comportamento doloso. Mi pare che siano cristallini». Certo, le contestazioni dell’organo di garanzia rappresentano possono avere conseguenze gravissime. Uno come Agus, cresciuto a pane e politica, ha compilato centinaia di moduli elettorali: «È un’attività che chi ha frequentato le tanto vituperate sezioni di partito conosce bene. È evidente che in questo caso qualche errore c’è stato, bisogna vedere se può portare alla decadenza», spiega il consigliere dei Progressisti, «spero solo che si arrivi a un chiarimento in tempi brevi in modo che questa situazione non mini l’operato della Giunta».

Le voci

Anche il dem Roberto Deriu, componente della Giunta per le elezioni, ammette che «c’è un problema, ma lo si sta affrontando». Chi va a caccia di dichiarazioni sopra le righe o critiche verso l’operato della macchina elettorale targata M5S resta deluso. Anche se a microfoni spenti, come spesso succede, qualcuno si lascia scappare frecciatine e rimproveri. Non è il caso del consigliere del Pd: «Verso i nostri alleati possiamo avere solo giudizi rispettosi, non è nel nostro stile criticare nell’ombra», avverte Deriu, «è chiaro che abbiamo cultura e origini diverse, ma con i nostri alleati esiste uno scambio proficuo, iniziato nella scorsa legislatura e proseguito in questa».

La nota

In queste ore tese per la maggioranza le note di vicinanza alla governatrice non arrivano solo dal Consiglio regionale ma anche dall’esterno. Il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia spera che «il percorso intrapreso insieme per cambiare la Sardegna e per dare gambe ai progetti di rilancio del Nord Ovest dell’isola possa proseguire senza indugi». In una nota, il primo cittadino manifesta «piena e totale solidarietà umana e politica» ad Alessandra Todde, in attesa che l’Aula decida sulla decadenza. A proposito: quali saranno i tempi di un eventuale voto da parte del Consiglio regionale? «Mi sembra fuori luogo», conclude Francesco Agus, «anche solo pensare di votare prima che si siano esauriti tutti i gradi di giudizio».

