Il Campo largo ora ha fretta: «Subito le risposte sulla sanità» 

La vittoria di misura alle Regionali poteva sembrare un caso, o perlomeno – dal punto di vista del Campo largo – un pericolo scampato: tremila voti di distacco, gli errori del centrodestra a compensare le altrui divisioni. L’effetto trainante della candidatura di Alessandra Todde su una coalizione più debole. Ora no: l’affermazione del centrosinistra nei grandi Comuni sardi (e il buon risultato alle Europee) è chiara e rafforza la nuova maggioranza regionale. Ma al tempo stesso la carica di ulteriori responsabilità: i sardi le hanno affidato le loro speranze di un cambiamento, ma non sarà una fiducia concessa a lungo. Servono risposte immediate ai grandi problemi.

Le emergenze

E il più grande è la sanità, lo sanno tutti. Finora la Giunta ha dedicato molte energie alle questioni energetiche, per l’urgenza di contrastare l’assalto al paesaggio portato dagli impianti eolici e fotovoltaici. La seconda fase, si sono detti anche in queste ore di festeggiamenti post-elettorali i leader della coalizione, dev’essere quella delle azioni concrete per tutelare il diritto alla salute dei sardi. Poi bisogna anche iniziare a programmare la nuova continuità territoriale: lasciar trascorrere vanamente il tempo concesso dalle attuali scadenze sarebbe imperdonabile.

Certo, affrontare le emergenze alla luce di una vittoria elettorale è più semplice. Lo dice anche Alessandra Todde: i successi nei Comuni, commenta il giorno dopo, «confermano la forza del centrosinistra, la fiducia dei cittadini nel nuovo governo regionale, ma soprattutto la nostra capacità di saper costruire un’alternativa alla destra». In Sardegna, aggiunge, «si respira un’aria diversa, il nostro modello è vincente e l'Italia sta nuovamente guardando verso di noi»: lo dimostra il fatto che, guardando ai risultati delle Europee, «il centrosinistra diventa maggioranza nell’Isola», dato che la coalizione di governo supera il 50%. Todde celebra anche un dato del M5S in controtendenza rispetto al calo nazionale: «Dal 25 febbraio a oggi ha accresciuto il consenso».

Confronto in vista

È possibile che di salute, trasporti e altro ancora la maggioranza discuta a breve, con un confronto tra le forze della coalizione. Alcuni alleati l’hanno invocato nelle scorse settimane, la presidente si è detta disponibile. In fatto di sanità, i partiti chiedono all’assessore Armando Bartolazzi di incidere sui ben noti guai, dalle liste d’attesa all’intasamento del pronto soccorso. Inoltre bisogna ragionare sulla leggina che aprirebbe la strada ai commissariamenti delle Asl. Una decisione in tal senso non è stata ancora presa, ma tutto lascia pensare che si farà.

«La verità è che non siamo ancora davvero al governo della Regione», ragiona Roberto Deriu, capogruppo del Pd in Consiglio regionale: «Nelle Asl, come in molti enti, ci sono i manager scelti dal centrodestra, e così la macchina amministrativa non risponde agli indirizzi politici». Il servizio sanitario richiede anche ritocchi più profondi, benché Todde abbia sempre escluso l’ennesima controriforma: «Questo però non significa – precisa Deriu – che non serva una riorganizzazione; semmai che non si può paralizzare il sistema, come hanno fatto i nostri predecessori. Ma tanto il problema di bloccare la sanità non si pone, dato che l’ha già bloccata il centrodestra». Di sicuro, «il successo nelle grandi città conferma l’urgenza di un nuovo welfare».

Sul piano politico, prosegue, «il voto conferma la formula vincente delle Regionali, col Pd che fa il regista della coalizione ma sa valorizzare tutti gli alleati». In effetti il Campo largo registra le buone prove di molti partiti, in particolare l’ala sinistra rappresentata da Avs, Progressisti e altre liste di ispirazione simile. «Sì, è una ventata di sinistra che salutiamo con grande favore», riflette Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori pubblici che esulta per «il primo sindaco di Europa verde», l’algherese Raimondo Cacciotto: «Tanti giovani si sono avvicinati ad Avs, che non a caso primeggia nel voto degli studenti fuori sede. Ma è cresciuta tutta la coalizione. Ora Giunta e maggioranza dovranno saper ascoltare le specifiche esigenze di tutti i territori dell’Isola».

Piu non esclude il commissariamento delle Asl («ma non ci interessa agire solo per spazzare via l’esistente»), e conferma che, «dopo i segnali importanti sui temi dell’energia e dell’edilizia popolare, ora la priorità è rafforzare la sanità pubblica». Con l’arrivo dell’estate, che mette ancor più sotto pressione gli ospedali, il tempo per riflettere è già finito: bisogna agire.

RIPRODUZIONE RISERVATA