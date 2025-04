Il Campo Largo non rimpiange Cucca 

Il candidato scelto dal polo di civiche e centrodestra, infiamma lo scontro politico con un botta e risposta tra il segretario cittadino dem, Giovanni Mossa, e il leader della grande alleanza, segretario di Fi Pietro Pittalis. Mossa attacca: «Non parlino di civiche, ma di trasformismo che arriva a carnevale finito, con una vecchia maschera che vogliono far passare come nuova» dice riferito al canididato Giuseppe Luigi Cucca, già segretario del Pd. La replica di Pittalis è al veleno: «Il Campo largo si guardi in casa. Chi sino a ieri si insultava e ha fatto cadere giunte comunali oggi parla di santa alleanza ma litigiosa».

La scelta

Cucca era indicato tra i primi nomi nel panorama cittadino, come aggregatore. Tramontato subito, è rispuntato per togliere dalle sabbie mobili l’alleanza di civiche e centrodestra che non trovava la sintesi. «C'era un attimo di difficoltà ed è uscito il mio nome», dice l’ex senatore. «Nemmeno io me lo aspettavo, grazie anche al passo indietro dei tutti gli altri proposti, è stata una scelta unanime. Di una coalizione nata per unire le forze e non per gli interessi personali, per fare il bene di Nuoro e dei nuoresi. Qualunque sarà l'esito spero che si trovi al coesione.

Il mio passato? La storia politica parla da sola, sono sempre stato coerente: nasco popolare e democristiano sono passato alla Margherita, poi al Pd che ho lasciato perché non mi ritrovavo più. Ho sempre fatto il mio dovere». E il leader regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, spiega come soi è arrivati alla scelta: «Avevamo nomi interessanti, di pregio e valore. Ciascuno della città, in particolare Francesca Ticca che rappresenta una vera novità e valore aggiunto per questa alleanza. Nella sintesi tutti abbiamo puntato sul nome di Cucca,.è un professionista, con esperienza e competenza. È la risposta che Nuoro si attende».

All’attacco

Gli ex compagni di Cucca all’epoca della segretaria Pd, vanno all’attacco. Mossa, segretario dem, dice: «Per noi è proprio un ex, la sua candidatura non toglierà alcun voto alla nostra coalizione. Ha abbandonato il Pd che tanto gli ha dato da troppo tempo. Ha trapassato diversi partiti, ora si colloca nel centrodestra ma già da prima lo era, lo sappiamo dal suo avvicinamento a Solinas, e dal viraggio con Calenda. Non ci disturba, ma vorremmo capire il processo che lo ha trasformato da segretario Pd a uomo di centrodestra».

Pirme scermaglie

Pittalis difende sino in fondo la scelta. «Cucca, è l’espressione del partito con il quale abbiamo in comune esperienze elettorali, l’ultima in Basilicata, dove Azione è stata determinante per la vittoria - evidenzia -. Farebbe bene il Campo largo a guardarsi in casa: chi ieri si insultava, oggi promette una santa alleanza iniziata con litigi». Riferimento allo scontro tra Pd e Sebastian Cocco da una parte, e i soddiani dall’altra, oggi tutti nel Campo largo dove è confluito anche l’ex vicesindaco e nemico Fabrizio Beccu, grazie alla tessera dei Progressisti. Su questo Pierluigi Saiu, ex assessore regionale leghista, non fa sconti: «il Pd oggi spieghi ai suoi elettori come fanno a stare insieme ai sostenitori di Soddu e ai responsabili del commissariamento della città».

