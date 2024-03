Il Campo largo: «Iperattivismo al fotofinish» La replica: «No a lezioni di chi lasciò macerie» 

Alcuni lo giudicano un colpo di coda scomposto, altri invitano presidente e Giunta uscente a lasciare le cose come stanno. Ma il centrodestra si difende: «Da quale pulpito arrivano le accuse?». Nel frattempo la polemica è già divampata, nelle vene della vecchia opposizione di centrosinistra, oggi compresa nel Campo largo, che si appresta a diventare maggioranza. Ad accendere i tizzoni ardenti della protesta sono i consiglieri rieletti che in Sardegna hanno sommato il numero maggiore di preferenze.

Colpo di mano

Laconica ma ficcante la sassarese Desirè Manca, la candidata più votata in assoluto: «Condivido la linea della presidente Todde», osserva l’esponente pentastellata. «Non è più tempo di delibere che, soprattutto nella Sanità, tanto male hanno fatto alla nostra Isola. È ora, invece, che Solinas se ne faccia una ragione e ammetta che ha vinto le elezioni un altro schieramento». Il secondo più votato è il gallurese del Pd Giuseppe Meloni: «Quel che è accaduto è vergognoso», argomenta. «Non si capisce perché una maggioranza immobile per cinque anni brilli per produttività solo negli ultimi dieci giorni. Sono stati nominati al fotofinish, in regime di ordinaria amministrazione per cinque anni, dirigenti di settori nevralgici non solo in sanità ma anche in altri settori, come se si volesse ipotecare il lavoro della prossima gestione. Sono delibere che vanno ritirate».

Cambiamento

Per Francesco Agus «in sanità qualcuno sta provando ad avvelenare i pozzi». Scrive l’esponente dei Progressisti in un documento: «Domenica scorsa i sardi hanno votato. Hanno eletto una nuova presidente e imposto una linea di totale cambiamento rispetto alla passata gestione, in particolare per quello che riguarda la sanità. Settore in cui però, anche in questi giorni, si sta proseguendo con quello che avevamo denunciato in campagna elettorale: nomine, assunzioni, incarichi, modifiche illegittime di atti aziendali, nomine dei direttori di dipartimento. Il tentativo è evidente: utilizzare gli ultimi scampoli di potere per piazzare i propri uomini di fiducia nei posti strategici e avvelenare i pozzi prima dell’inizio della nuova legislatura. Comportamenti indecenti oltre che con tutta probabilità illegittimi. I dg delle diverse aziende sanitarie devono attenersi all’ordinaria amministrazione ed evitare ogni azione non avente carattere d’urgenza, in attesa delle indicazioni che verranno dalla nuova Giunta regionale».

Attivismo inatteso

Bordate sul governatore uscente anche da Antonio Piu, consigliere regionale di Alleanza verdi sinistra. «La Giunta uscente Solinas ha avuto uno scatto improvviso di iperattivismo, inaspettato rispetto al ritmo fiacco a cui eravamo abituati in questi cinque anni disastrosi di governo regionale, approvando 200 delibere, pochi giorni prima del voto per il rinnovo del Consiglio regionale». Lo segnala Antonio Piu, consigliere regionale di Alleanza verdi sinistra. «Solinas ha avuto cinque anni per programmare e investire e non può certo permettersi, a pochi giorni dalla scadenza del mandato, di usare gli ultimi scampoli di potere per elargire poltrone. Ci vuole rispetto per le istituzioni. Vigileremo perché la Giunta uscente sospenda questi provvedimenti che gridano scandalo. La prospettiva è cambiata, è finita la stagione del poltronificio e dell’inefficienza».

Centrodestra

Pochi, nella maggioranza uscente, entrano nella polemica. Il capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu invita alla cautela: «Di sicuro chi non dovrebbe dare lezioni sulla sanità è il centrosinistra perché, ai tempi di Pigliaru, aveva accentrato su un’unica direzione cagliaritana la sanità sarda. Nel 2019 avevamo vinto perché il centrosinistra aveva fallito su sanità, urbanistica e agricoltura. Auguri per l’affermazione, seppur di pochi voti, ma siano più umili». Chiude Fausto Piga, capogruppo di FdI: «Todde, quando diventerà presidente della Regione, deciderà che cosa fare. Ma governatrice non lo è ancora».

