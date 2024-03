Il Campo largo boccia Soddu 

«Non intervengo sulle chiacchiere». Un risposta secca, senza fronzoli. È quella che il presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco, neo eletto in Regione, il più votato in città nella coalizione del Campo largo a sostegno di Alessandra Todde, offre alla domanda se è veramente possibile una Giunta Soddu di fine mandato aperta a tutte le forze di centrosinistra. Ammette una telefonata con il sindaco: «Mi ha chiamato per gli auguri, niente più. Non abbiamo parlato di Comune». La proposta lanciata dal circolo cittadino Catte non pare trovare gradimento nelle anime del Campo largo presente in Consiglio. La sensazione è più quella che si cerchi di prendere temp, e attendere l’insediamento di Alessandra Todde: le dimissioni o una mozione di sfiducia verso Soddu ora consegnerebbero l’incombenza della nomina del commissario al governatore uscente Christian Solinas.

Campo largo

Andrea Soddu, dopo la candidatura alle europee con il Pd sfiorando il miracolo politico, ha collezionato una debacle alle regionali con la coalizione di Renato Soru. Ora, dopo aver visto sfumare l’opportunità di uno scranno a Cagliari, dice: «Nessuno può pensare che uno abbandoni la nave, non esiste». Ma i suoi tentativi di aprire la consiliatura al resto del centrosinistra appaiono per molti tardivi. «Nessuna apertura, nessuna stampella. Noi siamo nella stessa posizione in cui eravamo un anno fa», replica dal Pd Natascia Demurtas. Stessa posizione di Carlo Prevosto: «Il Pd esclude categoricamente un sostegno a Soddu». Una posizione che potrebbe essere anche quella di Claudia Fadda, passata al Misto e candidata alle regionali con i dem. Francesco Guccini è telegrafico e all’ipotesi di un’apertura risponde: «No grazie. Soddu si assuma le sue responsabilità: le urne hanno parlato, i cittadini hanno espresso il loro giudizio, basta prenderne atto e agire di conseguenza». Lisetta Bidoni riassume: «Decisioni di questa rilevanza vanno discusse in Consiglio, il sindaco convochi con mail istituzionale tutti i consiglieri comunali e si discuta. Oggi “Progetto per Nuoro” è assolutamente contraria». Emilio Zola, uscito dalla maggioranza passando per l’Intergruppo e finendo candidato alle regionali con la Lega, dice: «Devono scegliere i cittadini, Soddu non può prendere le sue decisioni al chiuso delle sue stanze con pochi eletti».

Giunta dei programmi

Dal centrodestra Pietro Sanna lascia una possibilità al prosieguo della consiliatura. «Ho garantito - dice - la sopravvivenza di Soddu in due momenti ben definiti per il bene della città perché in un consuntivo c’era il rafforzamento degli organi tecnici degli uffici e per garantire l’ampliamento del liceo Fermi. Sono d’accordo per una Giunta di coesione ma sui programmi: si prenda posizione sul commissariamento infinito della Provincia, sulla biblioteca Satta e sull’Università per riportarli alla governance della città, o sui temi dell’urbanistica».

