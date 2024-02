Il campo Italia diventa un caso politico 

I ritardi nei lavori del campo Italia, che costringono le società bosane a giocare fuori casa da tre stagioni, diventano un caso politico. I sei consiglieri di opposizione hanno presentato un’interpellanza e chiedono la convocazione urgente del Consiglio comunale e la costituzione di una commissione consiliare d’indagine.

La storia

Gli esponenti della minoranza ripercorrono la lunga e intricata storia della struttura sportiva: il progetto esecutivo per la ristrutturazione e messa a norma del campo con un importo iniziale di un milione 450 mila euro era stato approvato dalla Giunta il 17 dicembre 2020. I cinque consiglieri richiamano anche il regolamento approvato dalla commissione federale del giugno 2023 riguardante le norme sulla realizzazione dei campi da calcio destinati ad ospitare i campionati Figc sino alla serie D: secondo la minoranza pare che il campo Italia non abbia superato il collaudo previsto, con ulteriori ritardi sulla consegna e ultimazione dei lavori.

Le richieste

«Ritenuto necessario ed urgente dare risposte immediate – affermano gli esponenti di minoranza - chiediamo che ci si attivi per individuare i responsabili del grave ritardo e per recuperare le ulteriori somme necessarie per completare i lavori». In particolare i consiglieri chiedono di conoscere «la somma richiesta dalla ditta appaltatrice per terminare le opere e se le responsabilità sono dell’impresa esecutrice o del direttore dei lavori – sostengono – E ancora i motivi per cui non sono stati richiesti i danni per il grave ritardo, che ha comportato un aumento dei costi. Il sindaco chiarisca se a condurre i lavori attualmente sia la ditta aggiudicataria, se sussista un rapporto di subappalto con altra ditta esecutrice delle opere e i motivi per cui da tre mesi al campo Italia non sta lavorando più nessuno». Le opposizioni chiedono di far sapere al Consiglio comunale e a tutta la comunità se sono stati approfonditi e risolti tutti i problemi idrogeologici legati all’area interessata dal progetto. Sollecitano inoltre chiarimenti sui problemi emersi per il drenaggio del campo da gioco e sul mancato posizionamento del manto, che comporta ulteriori costi e grave ritardo per il completamento del collaudo. La minoranza infine chiede di conoscere il cronoprogramma per l’ultimazione dei lavori e il collaudo in tempi certi.

RIPRODUZIONE RISERVATA