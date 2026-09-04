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05 settembre 2026 alle 01:12

Il campo in erba sintetica prende forma  

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Il sogno di un campo da calcio in erba sintetica sta prendendo forma. Nel cantiere dell’impianto sportivo di Fraigada i lavori procedono spediti e il sindaco Massimo Falchi annuncia una data che la comunità attende da anni: «Salvo imprevisti, a gennaio inaugureremo l’impianto sportivo, con un campo da calcio a 11 completamente riqualificato e omologato fino alla categoria Eccellenza». In questi giorni è in corso la posa del sottofondo, fase decisiva prima dell’installazione del manto in erba sintetica.

Il Comune è pronto a richiedere alla Lega nazionale dilettanti il primo collaudo, necessario per verificare la qualità del drenaggio e procedere con le fasi successive. Falchi ricorda come tutto sia nato da una scelta lungimirante: la partecipazione al bando regionale 2024 “Impianti sportivi polivalenti”, con un progetto esecutivo da 1 milione e 170mila euro. Un investimento importante, pensato non solo per dotare il paese di un impianto moderno, ma per generare ricadute sociali durature. «Questo campo – sottolinea il sindaco – è uno strumento di formazione, educazione e coesione, pensato anche per contrastare lo spopolamento. Crediamo da sempre che lo sport possa creare opportunità di crescita per i giovani del territorio». ( s. c. )

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