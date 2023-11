Il campo in erba sintetica è quasi pronto 

I lavori sul campo di calcio in erba sintetica di via delle Aie si avviano alla conclusione. La Lega calcio ha comunicato che lunedì mattina effettuerà il collaudo del fondo, fase di verifica necessaria per la successiva omologazione. Il fine lavori, previsto inizialmente per ottobre, è stato posticipato per vari motivi, non ultime le recenti piogge ma non dovrebbe tardare ancora a lungo. Le due società di calcio decimesi contano centinaia di atleti, dai bambini agli over cinquanta, e la disponibilità del solo campo in erba sta causando notevoli disagi.

Maltempo e utilizzo intensivo hanno messo a dura prova le condizioni del manto erboso, non sono mancate le lamentele anche da parte delle squadre ospiti. «Un solo campo per una realtà come Decimo è insufficiente - dichiara Riccardo Saiu, presidente dell’asd Deximu - per non sfruttarlo troppo abbiamo spostato le partite in casa al girone di ritorno mentre per allenarci quando piove paghiamo un campo fuori paese. Una situazione pesante, la fine dei lavori è una bella notizia».

«È un progetto che ho fortemente voluto e di cui sono orgoglioso - dichiara Mario Grieco, ex assessore e oggi consigliere di minoranza - Decimo avrà un vero polo sportivo di eccellenza, i ritardi nei lavori ci possono stare ma sono certo che il risultato finale farà contenti tutti».

«Conosciamo bene il disagio degli sportivi ma ormai il grosso è fatto - conclude l'assessora Francesca Salis - dopo il collaudo potremo procedere all'ultima fase dei lavori e, salvo imprevisti, contiamo di rendere il campo disponibile entro il mese prossimo».

