Il campo Gennauara può rivivere 

Per il geologo al Gennauara non ci sono grandi criticità. Il primo passo verso la riqualificazione dello storico campo da calcio ha dato esito positivo. Il monitoraggio dirà il resto. Il professionista ha avuto dal Comune l’incarico di eseguire rilievi sul campo sportivo e verificare l’entità della crepa sul muraglione. «I risultati hanno evidenziato che – spiega la vice sindaco Maria Tegas, geologa a sua volta – c’è un passaggio d'acqua che viene convogliata sulla spaccatura ma la situazione si può risolvere Dovremmo posizionare dei vetrini per capire se la spaccatura aumenta. Ovviamente l’idea è di riqualificare tutta l’area e utilizzarla per scopi ludici e sportivi, come realizzare un campo da calcio a 5, un campo polivalente. Divideremo l’area attuale in due parti: una destinata ai parcheggi, l’altra agli impianti sportivi». Così il glorioso Gennauara, teatro di sfide epiche, potrà tornare a nuova vita.

