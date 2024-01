Il campo è un pantano, rinviata Iglesias-Tempio 

Iglesias. Già poco prima delle 15 il primo sopralluogo in campo con i capitani Illario e Gallo non prometteva nulla di buono. Del secondo, previsto dopo mezz’ora, non c’è stato nemmeno bisogno: pioggia e campo allagato hanno indotto l’arbitro Deriu di Oristano al rinvio della gara tra Iglesias e Tempio.

Visti i buoni momenti di forma delle due squadre c’erano tutte le premesse per una gara avvincente: i padroni di casa hanno una striscia aperta di sei risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi con il mezzo il turno di riposo), che l’hanno riportata al decimo posto in classifica, e sembrano aver trovato definitivamente la quadratura del cerchio grazie agli ultimi innesti di mercato; il Tempio di Giuseppe Cantara è vice capolista e viene da due successi consecutivi.

Sul buon momento dei minerari si è espresso il tecnico Giampaolo Murru: «Il lavoro settimanale, la cura dei dettagli e la riduzione degli errori la domenica ci hanno permesso di sommare i punti alle buone prestazioni che già fornivamo».

Gli innesti, soprattutto in un reparto d’attacco in difficoltà (gli argentini Pavone e l’appena rientrato Capellino, su tutti), hanno fatto il resto: «Subito bene Pavone», ha detto Murru, «ci dà reti, profondità ed equilibrio».

