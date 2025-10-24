Il campo di via Sardara sarà affidato a un gestore Protesta l’opposizione 

Il campetto di via Sardara è chiuso da anni ed è in stato di abbandono, ma ora il Comune vuole riaprirlo. Ieri in Consiglio comunale è stata approvata la relazione per la concessione della struttura. «Non possiamo provvedere direttamente alla gestione, dunque la affideremo a soggetti esterni che si dovranno far carico anche della manutenzione, oltre alle spese per le utenze», dice l'assessore al Patrimonio Carlo Secci. Chi lo prenderà in gestione dovrà inoltre garantire l’attività calcistica dilettantistica con istruttori federali, tenere aperto almeno 30 ore settimanali, applicare uno sconto del 30% per i residenti di Quartucciu e riservare 12 ore settimanali all’uso gratuito da parte di minorenni, sempre residenti in città. Il concessionario dovrà poi pagare un canone mensile per la messa in sicurezza. «È importante che questo campo sia fruibile da chi vuole giocare a calcetto, senza spese per il Comune. Speriamo che al bando partecipino società serie che tengano allo sport cittadino e alla socialità dei giovani», conclude Secci. L’assessora allo Sport Elisabetta Contini, aggiunge: «Apprezzo la determinazione con la quale l’assessore Secci ha operato per questo risultato. Ho sempre sollecitato affinché si potesse ridare quello spazio alla comunità per garantire sport, aggregazione e socializzazione». A votare contro la relazione sono state le due consigliere di minoranza presenti, Michela Vacca e Paola Cocco: «È l’ennesima struttura sportiva affidata in concessione a privati e sottratta alla collettività. I costi annui di manutenzione, soli 17mila euro, non giustificano un affidamento esterno. È impensabile che l'interesse privato prevalga su quello pubblico».

