«Il campo di hockey ? Abbandonato da otto anni» 

La storia del nuovo centravanti della nazionale azzurra di calcio, Mateo, Retegui, e dei suoi trascorsi da bambino nella squadra di hockey del Suelli dove il padre Carlos (oggi 53enne) era allenatore giocatore, in questi giorni ha riempito pagine di giornali. «A me – ha scritto ieri su facebook Luca Pisano, ex presidente della società sportivo – lascia un gusto dolce e amaro. da un lato c’è la soddisfazione di vedere in Nazionale quel ragazzino che a cinque anni correva sul nostro campo da hockey con una bastone più grande di lui, dall’altro c’è la delusione di osservare le condizioni in cui versa quel campo: dichiarato inagibile nel 2015, oggi chiuso e abbandonato a se stesso».

La vicenda del campo da hockey fa il paio con quella di una società sportiva che ha militato diversi anni in A1, che lottava con colossi come l’Amsicora, il Cus e l’Amatori e che adesso ha lasciato il deserto. «Il campo – prosegue Pisano – era stato inaugurato nel 2005: avevamo un vivaio straordinario, tanti ragazzini del paese hanno vestito la casacca delle Nazionali giovanili italiane e hanno avuto la possibilità di girare l’Europa praticando uno sport a certi livelli, grazie anche a tecnici come Carlos Retegui che ha mantenuto un bellissimo rapporto con noi. Non riesco a capire come mai perché, dal 2015 a oggi, il campo comunale non sia stato risistemato: oggi cresce l’erba, gli spogliatoi sono vandalizzati, un impianto sportivo modello è stato trascurato e sta cadendo a pezzi». (sev. sir.)

