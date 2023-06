Il campo di calcio pronto a nuove sfide 

Conto alla rovescia per la riapertura di uno dei due campi da calcio del centro sportivo “Remigio Corda” di Terralba. C’è una data, dopo la quale i ragazzi potranno correre sul nuovo manto in erba sintetica e inseguire un gol: il 15 luglio. Da qui, il Terralba Francesco Bellu, la società che gestisce l’impianto, potrà ripartire con le normali attività, dall’allenamento alle gare dei suoi oltre 130 tesserati.

«Seguiamo bambini dai quattro anni ai maggiorenni, dai Piccoli amici alla prima squadra, che milita in Promozione. Siamo anche affiliati con il Cagliari», illustra il presidente di Terralba Francesco Bellu, Gabriele Frongia.

L’attesa

Giovanissimi e adulti che, nell’attesa della crescita dell’erba del campo adiacente, seminata lo scorso dicembre, hanno utilizzato altri impianti a spese della società. «A fine aprile siamo tornati nel campo in erba naturale, dove si sono svolte le ultime partite della stagione. Fino ad allora, la prima squadra si è allenata nel complesso di Sa Rodia a Oristano, mentre i Giovanissimi e gli Allievi a Marrubiu. I Primi calci hanno usufruito di un campo sintetico a Terralba, che il Comune ci ha dato in gestione – prosegue Frongia – In un mese spendevamo circa 3.000 euro per l’affitto del campo di Sa Rodia, mentre l’utilizzo di quello di Marrubiu ci è costato complessivamente 2.800 euro. I contributi che riceviamo dal Coni sono bastati a coprire soltanto il 15% delle nostre spese».

I lavori

I lavori del campo sono iniziati lo scorso 25 novembre e hanno visto, dopo la posa di un manto di ultima generazione in sostituzione della terra battuta, la manutenzione straordinaria delle tribune e l’installazione di nuove recinzioni interne. Per gli interventi, la Regione ha stanziato 950mila euro. «Un ulteriore finanziamento comunale, di 130 mila euro, andrà a incrementare i fondi regionali e a concludere i lavori che non si è riusciti a completare a causa dell’aumento dei prezzi. I nuovi interventi sono in fase di progettazione definitiva - spiega il vicesindaco di Terralba, Andrea Grussu – Entro l’estate il campo sarà consegnato alla comunità, con un’inaugurazione. I ragazzi potranno usufruire del nuovo impianto dalla prossima stagione sportiva». «La società è soddisfatta della qualità del nuovo campo e contiamo di presentare le nuove squadre ad agosto», auspica infine Gabriele Frongia.