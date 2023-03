Il campo di aviazione ospita la scherma  

Prendono il via oggi nella palestra del “Campo di aviazione di Monserrato” (ex Comparto 8) di via dell’Aeronautica, i campionati regionali di scherma organizzati dall’associazione sportiva dilettantistica “Club Scherma Cagliari” e patrocinati gratuitamente dall’amministrazione comunale monserratina. Tra oggi e domani si sfideranno a colpi di spada gli atleti provenienti da tutta la Sardegna.

Sarà una due giorni di sport intensa caratterizzata da tre appuntamenti importanti: il campionato regionale assoluti di fioretto (memorial Francesco Pala), la terza prova del Gran Premio giovanissimi e il campionato regionale master a squadre. Una manifestazione sportiva di questo calibro è di grande rilevanza e interesse per la città di Monserrato. E inoltre si tratta del primo appuntamento sortivo di grande portata da quanto il luogo che lo ospita ha cambiato la sua denominazione, passando per l'appunto da comparto 8 a “Campo di aviazione di Monserrato”, in onore di ciò che ha rappresentato quest’area nei decenni: originariamente, infatti, prima di diventare un impianto sportivo, ha svolto la funzione di aeroporto militare.

Quest'ultimo fu inaugurato nel lontano 1919 per volontà del Comando dell'Aeronautica. Si trattava del primo aeroporto militare di tutta la Sardegna. Il cambio di denominazione del compendio territoriale è avvenuto dopo l'approvazione di una delibera di Giunta portata in Consiglio nell'ultima seduta. Nella delibera si è deciso di rinominare anche il comparto 7 in "Campo San Lorenzo-Ambrosiana". (ste. lap.)

