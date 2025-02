Il campo dell’oratorio rinasce grazie ai “Feralis” 

Un tempo lontano era il cimitero del paese. Ora è stato convertito in un campo da calcio a cinque con il tappeto sintetico. L’ha realizzato la parrocchia di Nostra Signora di Monserrato grazie alle offerte dei cittadini. I lavori si concluderanno nei prossimi giorni. «È un investimento importante che la parrocchia ha voluto realizzare per aiutare la socializzazione dei ragazzi», ha spiegato il parroco, don Pietro Sabatini. Un ritorno al passato, a quando gli oratori erano centro di aggregazione sociale e luoghi da cui, spesso, sono cresciuti ragazzi poi diventati campioni. L’opera, costata 70mila euro, è stata finanziata dalle casse parrocchiali con l’aiuto dei “feralis” degli ultimi tre anni. Quelli del 1972 hanno contribuito pagando il 50 per cento del manto erboso, quelli del 1973 hanno finanziato l’acquisto di tutto il materiale elettrico, necessario per l’illuminazione della struttura, mentre i “feralis” 1974 provvederanno alla sistemazione delle aree esterne al campo e alla realizzazione di una tribuna con un centinaio di posti a sedere.

La parrocchia ha provveduto alla restante spesa attraverso le offerte raccolte in occasione delle celebrazioni. «Un piccolo miracolo realizzato dalla gente per la gente, un dono per la nostra comunità che mi rende molto contento», ha concluso il parroco. (ro. se.)

