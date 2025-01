Il campo da paddle devastato sarà trasferito in via Iglesias 

Dopo sei mesi, da luglio, il campo da paddle è ancora distrutto. A Villaspeciosa il vetro di recinzione rotto non è mai stato sostituito. Attualmente nella struttura risultano ancora presenti i resti del vetro infranto. Come mai? «È stata una dimenticanza, lo toglieremo il prima possibile», spiega il sindaco Gianluca Melis.

Nel frattempo il Comune di Villaspeciosa è pronto a “trasferire” il campo da paddle nella zona del nuovo campo sportivo. Sei mesi fa qualcuno (denunciato da sindaco) aveva spaccato i vetri del campo da paddle utilizzato dai cittadini. Il Comune aveva sostituito il vetro ma, il giorno dopo, qualcuno lo aveva distrutto nuovamente. «Da qui ho deciso di non buttare altri soldi ma di spostarlo nella zona del nuovo campo sportivo in via Iglesias», spiega Melis. «Il campo - continua il sindaco - si sposterà e nella zona oggi distrutta si realizzerà uno skate park. Il paddle è bullonato, perciò viene smontato e trasferito, non comporta nessuna spesa. L’unico costo di circa 1 mila euro è il rifacimento del pavimento della nuova struttura».

«Non aveva senso», continua Gianluca Melis, «continuare a spendere soldi, considerando la presenza di certi individui che pensano che la roba pubblica possa essere distrutta. Questi comportamenti penalizzano il paese e anche gli altri cittadini. Viene rovinata una struttura sempre utilizzata dai cittadini».

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori nel campo in via Iglesias. (l. e.)

