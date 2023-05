Il campo da calcio diventa una pista per auto: è polemica 

Il campo da calcio in erba viene trasformato in una pista automobilistica e a Gonnosfanadiga scatta la protesta della minoranza. Da diversi giorni il campo da calcio in località Pardu Mannu è stato riempito di balle di foraggio e segnali di delimitazione rendendolo inaccessibile. A avere trasformarlo è stata l’associazione Go-Nos in vista del Gonnos Ground che si terrà sabato, ovvero una manifestazione ludica che prevede l’esibizione di automobili da corsa. A sollevare la polemica ci ha pensato il capogruppo della minoranza Sisinnio Zanda chiedendo, prima ancora di sapere dell’evento, chi avesse trasformato il campo, con quale autorizzazione e per quale motivo. «Ben vengano le manifestazioni ma tenendo sempre presente i bisogni di tutti i cittadini – dice Zanda –. Gonnosfanadiga non ha molte aree per far giocare i nostri ragazzi e togliere il campo in erba per prove automobilistiche mi sembra assurdo. Inoltre nell’albo pretorio non c è alcuna autorizzazione per trasformare il campo e per privare i giovani di un’area. Noi della minoranza siamo venuti a conoscenza dell'utilizzo del terreno come parco prova per auto quando abbiamo visto balloni di foraggio e segnali, anche questa volta non siamo stati coinvolti in nulla». Replica il sindaco Andrea Floris: «Il campo ci è stato richiesto dall’associazione Go-Nos per poter organizzare l’evento. La fattibilità è stata valutata di concerto con l’ufficio tecnico che l’ha ritenuta possibile. Qualora fosse necessario un atto d’indirizzo, questo verrà fatto, ma non esiste nessun obbligo a un documento politico. Mai successo che l’amministrazione concerti con la minoranza eventi come questo, tra l’altro, organizzato da un’associazione. In un momento come questo, dove la gente inizia a spostarsi anche grazie alle belle giornate, siamo felici di vedere che le associazioni, grazie anche alla positiva accoglienza di queste iniziative da parte del Comune, portino avanti iniziative tese ad attirare turisti e dare uno svago diverso ai nostri concittadini. La gente ha voglia di vedere il paese vivere, questo è quello che dovrebbe contare, siamo contenti di questo bel movimento positivo. Basta lamentele pretestuose e negatività». ( jo. ce. )

