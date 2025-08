Il campo Coni è una gruviera 

Mentre proseguono i lavori di riqualificazione del campo scuola “Tommaso Podda” di Nuoro, un nuovo e preoccupante problema è emerso nelle scorse settimane. Nella metà campo del fondo in erba, lato via Montale, si è aperto un buco causato da un cedimento del terreno, ora transennato per ragioni di sicurezza. La notizia è emersa solo in questi giorni. A notare per primo l’anomalia è stato Gianfranco Cucca, della “Asd spazio giovani”, e gestore provvisorio dell’impianto: «Stavo passando con il trattore taglia erba e ho notato un avvallamento. Una volta preso il piccone si è aperto un buco con un vuoto profondo almeno 50 centimetri».

La voragine

Secondo le prime valutazioni, il cedimento sarebbe stato causato dal collasso di un vecchio collettore sotterraneo, lo stesso che raccoglie e convoglia le acque piovane provenienti dalle zone di Tanca Manna e dell’ex mattatoio, passando proprio sotto il campo scuola, fino a raggiungere l’anfiteatro De André. Un condotto già noto per le criticità che avrebbe causato proprio all’anfiteatro. I tecnici comunali hanno effettuato i sopralluoghi e confermato la necessità di un nuovo intervento per procedere con i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del canale. L’evento riaccende l’attenzione sull’anfiteatro De André, chiuso da anni a causa di un collasso simile, e recentemente oggetto di richiesta di variante progettuale per provare a deviare o consolidare il canale tombato. I due casi sembrano dunque interconnessi, e alimentano dubbi sull’intero sistema idraulico sotterraneo che attraversa quella parte della città.

Atletica in trasferta

Il campo scuola, da sempre centro nevralgico dell’atletica nuorese, rischia così di vivere l’ennesima battuta d’arresto. La sua storia recente è fatta di continui stop, lavori mai davvero risolutivi e lunghe chiusure. Dopo la ristrutturazione parziale del 2021, nel 2024 è partita una nuova fase di lavori, finanziata con oltre un milione di euro, che prevedeva il rifacimento della pista in tartan, la sistemazione degli spogliatoi e un ammodernamento complessivo. La chiusura era prevista per quattro mesi, ma già nell’estate dello stesso anno gli atleti avevano denunciato ritardi, in particolare legati alla pendenza della nuova pista. Da poco sono ripresi e dovrebbero terminare a settembre.

Omologazione

Ora si teme un allungamento dei tempi. L’assessora comunale allo Sport, Natascia Demurtas, spiega: «È stato fatto un sopralluogo qualche giorno fa, attendo un riscontro da parte dei tecnici intervenuti». Ma appena completati i lavori attuali nascerebbe un problema. Cucca avverte: «Non sarà comunque possibile ottenere l’omologazione completa dell’impianto dalla Federatletica per ospitare gare ufficiali. Bisognerà aspettare ancora la messa in sicurezza del nuovo intervento». Le società sportive nuoresi, già provate da anni di disservizi, chiedono tempi celeri.

