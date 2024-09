Non appena ultimato, il campo comunale sarà intitolato a Gigi Riva. Ad annunciarlo sono il sindaco Luca Corrias e l’assessore allo sport Matteo Cicu, che fanno anche il punto sulla situazione degli interventi di riqualificazione avviati. L’impianto è destinato a diventare la “casa” delle due squadre di calcio del paese: il Marrubiu appena promosso in Seconda categoria e il Sant'Anna che gioca in Terza. «Si è conclusa la prima parte dei lavori - afferma il sindaco Corrias - con la posatura del manto erboso in sintetico, tracciatura, sistemazione delle porte e delle panchine per le squadre». I lavori sono portati avanti dall’impresa Marcello Vasapollo e la direzione tecnica di Marcello Lai. «Ora - sottolinea Cicu - prenderanno il via le opere per la realizzazione degli spogliatoi così da garantire la piena funzionalità della struttura che intendiamo intitolare al grande “Rombo di tuono” Gigi Riva». Per la realizzazione degli interventi l’amministrazione guidata nel 2020 da Andrea Santucciu ricevette un contributo di circa un milione di euro dal bando “ Sport e periferie”, mentre altre 65 mila euro sono state destinate dall’avanzo. Corrias e Cicu, anticipano inoltre che l'amministrazione ha intenzione di partecipare al recente bando regionale per il completamento degli impianti sportivi. L’intendimento è quello di sistemare le tribune del campo di calcio, ma anche realizzare i campi da tennis.

