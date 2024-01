Il campo boccia almeno cinque degli acquisti estivi 

I quattro schiaffi di Coppa fanno male. Come fa male aver avuto la prova provata che dietro i soliti titolari, il Cagliari non ha certezze. Contro il Milan Ranieri ha voluto dare spazio a chi gioca meno, seconde linee o riserve che dir si voglia. Anche se poi, a leggere l'undici iniziale, si nota che in porta c'era Radunovic, ossia quello che, da quest'estate, era considerato il titolare. Che la coppia di centrali in difesa era composta da Hatzidiakos e Wieteska, i due rinforzi estivi che avrebbero dovuto far fare il salto di qualità alla retroguardia. E ancora, in mezzo al campo c'era Jankto, altro pezzo grosso della campagna estiva, così come Petagna, l'uomo scelto all'ultimo momento per dare peso a un attacco che non poteva reggersi sulle spalle delle due bocche da fuoco della Serie B, Pavoletti e Lapadula.

Quanti flop

San Siro ha bocciato, ufficialmente, metà della campagna acquisti dell'estate. Se Scuffet, Augello, Prati e Oristanio stanno tenendo un buon livello di rendimento, per tutti gli altri difficilmente non si può parlare di flop. A partire da Shomurodov, arrivato in prestito dalla Roma, ora fermo ai box e con un ruolino di marcia di 11 presenze e zero reti. Non ha fatto meglio l'altro prestito Petagna, che in campionato ha toccato quota 12 presenze senza uno straccio di un gol. Entrambi avrebbero dovuto essere i titolari dell'attacco rossoblù, salvo finire nelle retrovie. Ancora peggio i due difensori Hatzidiakos e Wieteska, che alle casse del Cagliari sono costati in totale circa 9 milioni. Il greco ha messo insieme 9 presenze, mentre il polacco è fermo a 5, l'ultima ormai tre mesi fa, entrambi scavalcati nelle gerarchie da Goldaniga e Dossena, dopo aver messo in evidenza lacune tattiche e caratteriali quando sono stati chiamati in causa.

Non certo entusiasmante anche il rendimento di un altro degli acquisti più importanti, il ceco Jankto, voluto espressamente da Ranieri. L'ex Udinese e Samp ha 10 presenze in campionato, sei da titolare, senza mai riuscire a incidere. E resta nel limbo anche Sulemana, che ha l'attenuante dell'età (classe 2003), ma che è costato 4 milioni: buona partenza, poi il ghanese è scivolato nelle retrovie, fermandosi a 10 gare in campionato.

La riparazione

«Sul mercato l'importante è sbagliare il meno possibile», è stato il mantra del ds Bonato in estate. A metà stagione si può dire che il Cagliari ha portato a casa soprattutto delusioni. E ora c'è un mercato di riparazione da affrontare con un budget limitato all'osso e partendo dalla necessità di sfoltire un organico dove in troppi sembrano in difficoltà in una Serie A che non perdona.

RIPRODUZIONE RISERVATA