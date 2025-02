Il campione senza età «Tra le onde ritrovo il mio amore perduto» 

Ogni gara è una sfida che riaccende quella passione nata quando era un ragazzo, un mix di emozioni con la giusta dose di competizione. «In barca a vela mi diverto, e poi sento che con me c’è sempre Patrizia, la mia adorata moglie», racconta Gabriele Loy, 73 anni e fra i velisti più longevi nell’Isola che conta decine di titoli e premi - anche a livello europeo e nazionale, oltre che regionale - collezionati negli anni, tutti esposti nella sua casa di Selargius. Con il pensiero sempre rivolto all’amore della sua vita, la consorte, stroncata dal morbo della mucca pazza ormai undici anni fa, nel 2014.

Sulle onde da 40 anni

Da oltre quarant’anni è sulla cresta dell’onda, nel vero senso della parola. L’ultima premiazione è di poche settimane fa a Oristano, consegnato per meriti sportivi nella vela per il 2024, sempre in rappresentanza della Lega navale italiana di Cagliari di cui fa parte da anni. Ma la lista di trofei dal 1982 ad oggi è lunga: prima a bordo del catamarano Hobie Cat 16, con dodici titoli a livello locale, tre volte campione italiano, il podio in due campionati europei, oltre a regate locali e nazionali, e premiazioni dal Coni e dal Comune di Cagliari sempre per meriti sportivi. Poi il passaggio al Laser e altri titoli e coppe conquistati anche oltre i confini nazionali.

Determinazione feroce

Successi collezionati uno dietro l’altro, nonostante la concorrenza di tanti giovani velisti in sfida nella stessa regata. Il suo segreto? Forza fisica, determinazione, e la giusta esperienza maturata negli anni. «Forse è questione di Dna, mio padre era un maratoneta e un atleta forte a livello nazionale», dice il campione di vela selargino. Genetica, passione e determinazione, e gli allenamenti costanti ogni settimana a Marina Piccola con gli amici del circolo. «E se non mi alleno in barca, sono comunque al Poetto a fare il bagno tutto l’inverno», aggiunge, «purché ci sia un po’ di sole». Il mare è il suo elemento dunque, il suo rifugio dell’anima.

Il ricordo della moglie

Nella sua casa in periferia tutto parla del suo trascorso sportivo, con decine di coppe, medaglie e targhe esposte. Accanto ai ritratti felici di famiglia, con i figli e la moglie Patrizia, scomparsa quasi undici anni fa uccisa dal morbo della mucca pazza.

«L’ho vista spegnersi giorno dopo giorno nel letto di un ospedale», ricorda il campione mentre mostra le fotografie del matrimonio riposte con cura in una vetrina del soggiorno. «Era la mia più grande tifosa», prosegue commosso, «mi ha seguito in occasione di diverse competizioni e credeva tanto nella mia passione, mi sosteneva sempre. Sperava che superati i quarant’anni mollassi la vela e mettessi le pantofole stando di più a casa, ma sono certo che oggi sarebbe contenta di vedermi così in forma e ancora determinato. La sento con me durante le regate, come se fosse lì tra le onde, quando vinco i campionati, nella vita di tutti i giorni».

La sfida al tempo

Fra i suoi colleghi di circolo che ancora partecipano ai campionati fuori dall’Isola è il più anziano.

Ma per uno come lui, esempio di longevità sportiva, quello anagrafico non è di certo un limite: «Competere con i velisti giovani mi dà ancora più carica», sono le sue parole. E già pensa al futuro. A maggio avrà la prossima sfida, a Civitanova Marche per il campionato italiano Master. «Finché mi diverto e ne avrò le forze», dice, «continuerò a gareggiare». Sempre portando il ricordo di Patrizia lì tra le onde.

