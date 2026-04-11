Il campione nuorese delle start-up 

Il suo hashtag è quanto mai azzeccato. Sintetizza la sua esistenza, svela le intenzioni. “Il piccolo sognatore nuorese” ha fatto tanta strada, ha girato il mondo – con frequenti soste in Cina, dal colosso Huawei – ma non ha alcuna intenzione di arginare il suo fermento creativo. Riccardo Burrai parla da Firenze, dove vive, ma il suo cuore è sempre in Barbagia. Nella sua Nuoro: terra d’arte, cultura e start-up. «Le competenze maturate in questi anni mi hanno permesso di creare diverse start-up», dice il Cto di Sirius Technology. «L’ultima, nuovissima, è sull’intelligenza artificiale, con base nel cuore dell’Isola».

Fermento

La recente analisi dell’Osservatorio economico della Camera di commercio, guidato da Maria Luisa Ariu, racconta un mondo imprenditoriale che conforta. Oltretutto, a forte trazione giovanile. E se da una parte la provincia di Nuoro si conferma tra le realtà più dinamiche del Paese, per quanto riguarda la nascita e lo sviluppo di start-up innovative (+475 per cento nel periodo 2016-2025), dall’altra la favola di Riccardo Burrai avvalora. «Da sempre mi sono rivolto al mondo tecnologico», spiega. «Sirius Technology è la base di tutto, un operatore di telecomunicazioni nato diversi anni fa con infrastrutture nazionali, una sede importante e un datacenter di proprietà proprio a Nuoro. Le “skills” immagazzinate nel tempo, poi, mi hanno permesso di realizzare varie start-up». Il giovane dirigente d’azienda precisa: «La nostra novità riguarda l’intelligenza artificiale, con server e apparecchi proprietari. Abbiamo sviluppato un “framework” (raccolta di componenti software, ndr ) che ci consente di portare l’IA in qualsiasi settore». Insomma dalla ristorazione allo sport, giusto per fare qualche esempio, l’intuizione di Burrai mostra le sue potenzialità. Di recente pure la regia televisiva di una partita della Pallacanestro Nuoro è stata fatta con l’intelligenza artificiale.

Ultime tappe

«Dopo 7 mesi di assenza dal mondo Tlc e social, riprendo a fare il lavoro più bello del mondo: il “networker”». Il 4 marzo Riccardo Burrai scriveva così, sui social, dopo una lunga ma poco convinta astinenza virtuale: «Questo periodo mi ha fatto capire una cosa: la mia casa sicura sarà sempre qui, nel meraviglioso mondo delle telecomunicazioni». Concetti chiari, con tanto di foto a corredo da Barcellona, al Mobile World Congress, per l’evento mondiale della connettività. Intanto, Nuoro si conferma sempre più la “patria” sarda di innovatori e startupper. Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio, dice: «Cogliamo un trend in crescita e diamo un contributo tangibile: a breve inaugureremo il nostro centro di coworking in viale del Lavoro».

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