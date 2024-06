Il campione di pattinaggio Timpanari ricevuto in Comune: «Un esempio»  

Un altro sportivo quartese sul tetto del mondo. Stavolta nel gradino più alto del podio c’è il pattinatore Davide Timpanari 16 anni, che già lo scorso anno ha conquistato la medaglia d’oro alla Coppa Europa in Croazia, e fatto il bis alla World Cup 2024, in Friuli Venezia Giulia nello scorso mese di maggio, nella categoria Jeunesse, specialità solo dance.

Ieri lo sportivo quartese è stato ricevuto dal sindaco Graziano Milia, insieme ai suoi allenatori e alla madre: «Ti auguro di continuare sulla strada tracciata, perché lo sport è un’ottima palestra di vita, ci insegna a stare in società e ci stimola a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi», le parole di Milia che ha raccomandato al giovane pattinatore «di continuare a mettere la stesso entusiasmo e la stessa passione anche nello studio». Nell’occasione, come ormai da tradizione, Milia ha consegnato a Davide Timpanari la spilletta dei Quattro Mori contornata di verde come portafortuna. (f. l.)

