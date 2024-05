Il campione di karate premiato per l’impegno contro il bullismo  

Un uomo di sport che ha fatto della lotta al bullismo e al cyber bullismo, una delle sue ragioni di vita, andando nelle scuole a spiegare ai ragazzi come non lasciarsi mai abbattere, portando testimonianze dirette.Ed è per questo che ieri Gino Emanuele Melis, campione di karate, è stato ricevuto dal sindaco Graziano Milia che gli ha donato una spilletta dei Quattro Mori: la bandiera sarda contornata di verde, colore della città di Quartu.

Da anni Melis porta avanti il progetto “Diamoci del tu”, con cui insieme alla collega Roberta Lisci e alla giovane Natascia Curreli, combatte i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Presidente del Consiglio comunale a Quartucciu, insieme al padre dirige una palestra di karate sempre a Quartucciu, con ben 80 ragazzi iscritti, tra cui tantissimi quartesi.E dieci giorni fa a Castellanza, in Lombardia, ha ancora una volta sbancato ai campionati nazionali, conquistando il decimo titolo e poi prendendosi la medaglia d’oro anche nel kumite a squadre sanbon e nel kumite duo. Ennesimo trionfo subito celebrato anche dal presidente nazionale Rosario Selman, che gli ha voluto consegnare una coppa per meriti sportivi.«Mi piace omaggiare chi si è contraddistinto anche fuori dai confini isolani, portando in alto il nome della città e della nostra amata Isola» ha detto Milia, «Gino è un degno rappresentante della tenacia, della dedizione e della passione che noi sardi, mettiamo in campo per raggiungere i nostri obiettivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA