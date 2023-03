Il campionato tifa Lazio 

Spalletti contro Sarri; Osimhen contro Immobile. Napoli-Lazio di stsera non è solo la sfida tra la prima e la quarta in classifica, ma il confronto tra due tra le squadre che esprimono il miglior calcio della serie A. Aria di spettacolo dunque per i 55.000 del Maradona che domani sera sono pronti a spingere il Napoli in un altro passaggio fondamentale verso il sogno. Attesi anche circa 1000 laziali. Spiega Spalletti: «Giochiamo una partita per guadagnarci un altro pianerottolo nel condominio del campionato. Non pensiamo ora ai 18 punti di vantaggio sulle seconde, ma alla partita con la Lazio». Parole nette quelle dell'allenatore che punta a ripetere la sfida vinta all'andata per 2-1 all'Olimpico grazie alla rimonta siglata dai gol di Kim e Kvaratskhelia dopo la rete dell'iniziale vantaggio laziale di Zaccagni.

Il Napoli

Nella formazione di partenza di Spalletti l'unica scelta obbligata è quella di Olivera sulla fascia sinistra che sostituirà Mario Rui squalificato per due turni. Per il resto andrà in campo l'undici iniziale, con Lozano sicuro di una maglia dal 1'. «La città - spiega Spalletti - sente crescere l'entusiasmo ma molti sanno essere ancora prudenti, è fondamentale che i nostri tifosi scendano in campo insieme a noi e non diano retta a chi vuole farci togliere le mani dal volante alzandole in segno di vittoria, perché ci sono ancora tante curve da fare che possono farti sbandare». Spalletti non vuole ripetere quanto accadde nel 2018 al Napoli proprio di Sarri, oggi sull'altra sponda, quando la squadra partenopea passò a Torino, ma la domenica successiva la Juventus vinse in casa dell'Inter di Spalletti approfittando della contemporanea battuta di arresto dei partenopei a Firenze. Azzurri che «persero lo scudetto in albergo», come disse poi Sarri. «Quella sconfitta dell'allora mia Inter - dice oggi Spalletti all'epoca sulla panchina nerazzurra - contro la Juventus ha deciso la corsa secondo Sarri, lo so. Ma io prendo sempre me come obiettivo delle cose che non vanno come vorrei, non gli altri. Ho fatto degli errori che magari rifarei. Ma non è che io sia responsabile di quello che ha fatto il Napoli».

«Ci somigliamo»

Il passato è alle spalle: «Me lo godevo - spiega - e applaudivo quel Napoli di Sarri che è stato il Masaniello calcistico, il capopopolo di una rivolta sul calcio. Per me la bellezza del calcio è questo e non penso se è meglio o peggio del mio calcio, ho preso quello che volevo prendere, ci somigliamo». Il calcio di Spalletti che detta legge in campionato e in Europa: «Dobbiamo fare il meglio con un gruppo di calciatori forti e sani, che possono esplodere e durare negli anni. Giuntoli è stato bravissimo a saperli scegliere e la società brava a comprarli. Si può aprire un ciclo».