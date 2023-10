Il campionato riparte dalla sfida tra i rossoneri e la Juve 

Torna la Serie A dopo la pausa per le Nazionali e si riparte col botto. Domenica a San Siro ( 20,45) c’è Milan-Juventus, prima contro terza in classifica. Il tutto mentre impazza lo scandalo scommesse, che coinvolge un giocatore ex rossonero (Sandro Tonali) e uno bianconero (Nicolò Fagioli).

Il Milan sarà privo di Maignan ed Hernandez (squalificati), oltre che di Chukwueze, infortunatosi con la Nazionale nigeriana. La Juve ha a che fare con le rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha fatto il nome di Gatti nella vicenda scommesse (ma il giocatore non è indagato), e deve fare a meno dello stesso Fagioli, di Pogba (per questione di doping), del capitano Danilo e di Alex Sandro (infortunati). Eppure i bianconeri puntano alla vittoria per accorciare la classifica: sono a -4 dal Milan e a -2 dall’Inter terza. Allegri spera in Chiesa e Vlahovic: entrambi hanno saltato il derby col Toro e non sono al top, ma se per il serbo si va verso il rientro per l’ala il pessimismo è maggiore, tanto che non si è unito al gruppo nemmeno ieri. Lo staff medico farà di tutto per consegnare entrambi al tecnico, le cui scelte sono obbligate: in difesa con Gatti e Bremer ci sarà Rugani.

Il Milan con la Juventus inizia un trittico difficile: dopo i bianconeri ci sono il Psg a Parigi e il Napoli al Maradona. Krunic, Loftus-Cheek, Okafor e Kalulu continuano il programma di recupero e Pioli spera di poter contare almeno su qualche rientro. In porta ci sarà Tatarusanu e Florenzi sostituirà Herandez. Il Milan non perde con la Juve dal 6 gennaio 2021: da allora tre vittorie e due pareggi. Due i successi negli ultimi due confronti.

