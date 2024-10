Il campionato riparte col botto: Juve-Lazio 

Ora o mai più. Antonio Conte annusa che è il momento propizio per la fuga. Mentre il suo Napoli affronta un ostacolo da prendere con le molle come l'Empoli, le sue avversarie per la corsa scudetto, Inter e Juve, sono chiamate all'esame delle due romane che, pur con motivazioni ed esiti diversi, sono strutturate per la corsa Champions.

Qui Juve

La difesa d’acciaio della Juve è chiamata a contenere l'arioso gioco della Lazio frutto dell'acume di Zaccagni, dell'intesa naturale di Castellanos e Dia. Grave, se sarà confermata, l'assenza di Guendouzi, ma i problemi maggiori di formazione ce l'ha Thiago Motta. Senza Bremer, Gonzalez, Milik, McKinney e Conceicao il tecnico dovrà riproporre i giovani che si sono ben comportati all'inizio e, per l'emergenza, darà un'ennesima chance al deludente Douglas Luiz. Ad impedire l'ennesimo pari dell'unica squadra comunque imbattuta, è chiamato Vlahovic, tornato in grande forma.

Qui Milan

Di alto profilo, secondo i punti espressi dalla classifica, è la sfida dell'Udinese che reca visita al Milan dall'alto di un +2. La vittoria sul Lecce ha rilanciato i friulani dopo i ko, plausibili, con Roma e Inter, ma ora c'è Thauvin con Lucca e Rjainic prova a trarre profitto dagli affanni del Milan che, prima di rituffarsi in una Champions in parte compromessa, deve ritrovare i tre punti tra ombre e ripicche che Fonseca fa fatica a governare. Non c'è Hernandez, toccherà a Morata, Pulisic e Leao indicare la strada.

Per la salvezza

Il Genoa (un punto in cinque gare e la tentazione di chiamare in soccorso il controverso Balotelli per dare più spessore all’attacco) è in forte declino, anche per i numerosi infortuni, ma ora Gilardino non può fallire il confronto col Bologna che non decolla, ma che ha una superiore qualità.

Interessante sfida tra gli astri nascenti Paz e Man in Como-Parma, con gli emiliani che rischiano di più. Dopo avere salvato la panchina del Monza con la Roma Nesta cerca la prima vittoria in casa del Verona, che è l'unica squadra a non avere mai pareggiato.

