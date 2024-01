Sette punti di vantaggio su Ferrini e Tempio a metà campionato. L’Ilvamaddalena è l’unica squadra imbattuta in Eccellenza. Segna quanto basta, subisce pochissimi gol. Il match di mercoledì tra capolista e cagliaritani era atteso dalle inseguitrici nella speranza di riaprire una stagione finora dominata dai maddalenini. Non è capitato. «Ma il campionato non è finito»: parola di Bernardo Mereu, tecnico di grande esperienza e successo che anche da responsabile del settore giovanile del Cagliari riesce a seguire i dilettanti. «C’è da giocare l’intero girone di ritorno, una infinità di partite», sottolinea, «basta un momento di crisi per rimettere tutto in discussione, anche perché Ferrini, Tempio e Ossese non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Intendiamoci, l’Ilva è fortissima, ha giocatori importanti e un allenatore, Carlo Cotroneo, che sa il fatto suo. Ma non basta per parlare di fine stagione anzitempo. Anche perché le inseguitrici non possono mollare in previsione dei playoff che portano aegli spareggi nazionali per la D».

Ha visto Ferrini-Ilva?

«Non mi è stato possibile per i miei impegni col Cagliari. So comunque che le squadre hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare alla promozione: giocatori come Ruzittu, Madero, Maitini, Bazile per l’Ilva e Sedda, Carboni, Figos per la Ferrini sono di assoluto valore per la categoria. I loro allenatori, Cotroneo e Sebastiano Pinna, non hanno bisogno di presentazioni. Conoscono l’Eccellenza. Pinna la segue da anni sulla panchina cagliaritana; Cotroneo è stato alla guida del Castiadas, collezionando poi ottimi risultati sui campi laziali».

I giochi sono ancora aperti?

«Non c’è dubbio. Guai a illudersi. Certo l’Ilva è sulla buona strada. La squadra è solida, equilibrata, con tanta voglia di tornare in D dopo la rocambolesca, evitabile retrocessione dell’anno scorso. La società ha le idee chiare».

Gli avversari?

«Della Ferrini ho già detto. Il Tempio ha un grandissimo passato. L’ho allenato in Serie C2, ho ricordo bellissimi. Il secondo posto di oggi dimostra che la società è ambiziosa e la squadra è valida. Dopo anni di crisi, i galletti sono tornati in Eccellenza e possono puntare di nuovo in alto. L’Ossese è una bella squadra e domenica ospiterà proprio l’Ilva. Sarà una gara tutta da vedere».

Situazione in coda?

«Dispiace la posizione del Sant’Elena, che da anni gioca le gare fuori città. Non ha un campo: per fortuna ha un grande presidente e tanta voglia di fare. Ora bisogna puntare a conservare il posto in Eccellenza. Sto parlando di una società gloriosa, con un passato in C2, con gente come l’ex Cagliari Cappellaro, Bogazzi, Mureddu, Cao, Biondi, Porru, Rais, Ottaviani, Perra, Leschio, Cao. Tanta bellissima storia».

Lei a 26 anni già guidava squadre importanti come il La Palma, condotto dalla Promozione alla C2 giocando al Sant’Elia, la Nuorese, l’Atletico Cagliari, la Villacidrese, il Castelsardo. E ha allenato anche la Torres in C.

«Esperienze straordinarie. Tempi indimenticabili. Ho avuto giocatori come Gigi Piras, ex bomber del Cagliari in serie A, Langella, ugualmente titolare in A col Cagliari, Udassi, Sansovino (Roma). Ho vinto campionati ovunque, a Cagliari col La Palma, con l’Atletico, con la Nuorese, la Villacidrese e tante altre».

Ma non ha mai allenato fuori Sardegna.

«È stata una mia scelta. Ricordo la telefonata del Casale: ho preferito stare qui, con la famiglia e il mio lavoro extracalcistico che mi ha sempre regalato tante soddisfazioni. Ora la splendida esperienza col Cagliari. Una gran bella soddisfazione».

